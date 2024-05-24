Строительство представительства Таджикистана в Нарве откладывается, но пока не отменяется

Исмоилзод Хаким провел целый день в Нарве на официальных встречах и экскурсиях по промышленным компаниям. В Нарвской ратуше его принял мэр Нарвы Яан Тоотс и члены горуправы. На встрече участники обсудили намерения и возможные направления сотрудничества между Нарвой и Таджикистаном. В частности, говорили о сфере развития промышленности и торговли. Основным интересом Нарвы по-прежнему остается создание новых рабочих мест. Таджикистан заинтересован в сертифицированных европейских технологиях и конечной обработке своей продукции, товаров и сырьевой базы на Европейских площадках.

С целью ознакомления с промышленными площадями Исмоилзод Хаким посетил Нарвские объекты индустриального парка Ида-Вирумаа, где встретился с членом правления целевого учреждения „Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа“ (IVIA)Теэтом Куусмиком. В рамках встречи Исмоилзоду Хакиму были представлены территории, которые можно было бы рассматривать для строительства бизнес-площадей.

Однако больше заинтересовали представителя Республики Таджикистан арендные площади, которые уже готовы к эксплуатации. Он посетил MTÜ Tööstuspark Intec-Nakro, где ему провели ознакомительный тур по промпарку и организовали встречу с руководителями предприятий.

„В Нарве действительно есть перспективы, которые могут быть интересны партнерам из Таджикистана. Примером тому являются успешные предприятия, которые планомерно наращивают свои мощности. Увиденное на месте может явиться источником идей и вдохновения для представителей Таджикистана. Важно развивать сеть партнерства в инвестиционной и бизнес сфере. И я стараюсь всячески этому способствовать, так как всем этим надо заниматься, чтобы найти новые рабочие места для жителей Нарвы“, - прокомментировал мэр Нарвы приезд Хакима.

Сам Хаким назвал визит в Эстонию эффективным, кроме Нарвы он также участвовал во встречах в Таллинне. Он видит, что в результате ряда проведенных встреч могут быть намечены более конкретные планы по стратегии развития дальнейшего сотрудничества.