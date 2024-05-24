США пересматривают отношения с Грузией из-за закона об „иноагентах“. Виновных в подрыве демократии могут лишить виз

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена не говорится о немедленном введении визовых санкций против кого-либо в грузинском руководстве — глава Госдепартамента лишь объявляет, что такие санкции отныне могут быть введены.

„Любой, кто будет подрывать демократические процессы или институты в Грузии — в том числе перед выборами [парламента] в октябре 2024 года, во время них и после них — может быть, согласно этой политике, лишен права на получение визы США и посещение Соединенных Штатов. Ближайшие родственники этих лиц тоже могут подпадать под эти ограничения“, — говорится в заявлении Блинкена.

Глава Госдепа поясняет, что, точки зрения Соединенных Штатов, закон „о прозрачности иностранного влияния“, который провела через парламент правящая партия „Грузинская мечта“, ограничивает свободу слова и собраний и может создать препятствия для работы независимой прессы.

Кроме того, как отмечает Блинкен, власти Грузии пытаются запугать и подавить несогласных с новым законом, и все это противоречит цели, вписанной в конституцию Грузии — интеграции в евроатлантическое сообщество.

Блинкен объявил, что Вашингтон запускает процесс всестороннего пересмотра отношений между США и Грузией.

„Мы по-прежнему надеемся, что руководство Грузии пересмотрит проект закона и сделает шаги, способствующие дальнейшему продвижению страны в сторону демократии и евроатлантической интеграции. Пересматривая отношения между нашими странами, мы, принимая решения о своих действиях, будем учитывать действия Грузии“, — говорится в заявлении главы Госдепартамента США.

„Российский“ закон

Закон „О прозрачности иностранного влияния“ был принят парламентом в третьем, окончательном чтении 14 мая на фоне многотысячных протестов.

Согласно Конституции Грузии, у президента страны Саломе Зурабишвили после принятия парламентом закона было две недели на то, чтобы его подписать или наложить на него вето и вернуть парламенту. Президент использовала право вето до истечения этого срока.