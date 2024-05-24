ВСУ нанесли удар по Крыму. В РФ заявили о сбитых ATACMS

В начале ночи несколько источников сообщали о взрывах в разных районах Крыма.

Украинский телеграм-канал „Крымский мост“, в частности, опубликовал видео нескольких взрывов близ Алушты, на юго-восточном берегу Крыма, и написал, ссылаясь на местных жителей, что к месту „прилетов“ поехали несколько машин „скорой помощи“.

Телеграм-канал АТЕШ утверждает, что под Алуштой был поражен российский военный узел связи, сообщает BBC.

Российский милитаристский канал „Два майора“ написал (очевидно, пересказывая информацию из других публичных источников), что украинская армия выпустила по Крыму „до 16 ракет, в т. ч. ATACMS, некоторые из них сумели пробиться через нашу ПВО“.

Власти аннексированного Крыма заявили, что под Алуштой был поражен пустующий санаторий, а в другом месте, в Симферопольском районе, в результате ракетного удара погибли два человека.

Согласно рапорту министерства обороны России, части в Крыму отбивали не только ракетный удар, но и атаку морских дронов: три из них, как утверждает министерство, были уничтожены авиацией в море.

Кроме того, министерство объявило, что ночью над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.