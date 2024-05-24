В РФ арестован еще один крупный чиновник Минобороны

Суд арестовал начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщила в четверг, 23 мая, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, подтвердив информацию, появившуюся ранее в СМИ. „По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу“, - сказала Петренко.

По ее словам, Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. „В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей“, - добавила представитель СК.

До публикации официального заявления СК об аресте Вертелецкого ряд СМИ, включая агентство „Интерфакс“ и телеканал РЕН ТВ, утверждали, что начальник департамента Минобороны был задержан за полученную от предпринимателя взятку в виде дома и автомобиля. По данным РБК, Вертелецкого задержали 21 мая.

Волна арестов чиновников РФ за взятки

В последнее время стало известно сразу о нескольких уголовных делах против российских чиновников, подозреваемых в получении крупных взяток. В конце апреля по этой статье был арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов, 14 мая - глава отдела кадров Минобороны Юрий Кузнецов, 23 мая - заместитель начальника Генштаба РФ генерал Вадим Шамарин, а также замначальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Владимир Талаев.

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