Нарвский спасатель оставил работу ради мечты и едет на Олимпиаду. „Если все получится, мы уедем оттуда с медалью“
Во вторник, 21 мая, эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) заняла второе место на квалификационных соревнованиях по академической гребле в швейцарском Люцерне и завоевала путевку на летние Олимпийские игры в Париже. Корреспондент RusDelfi поговорил с уроженцем Нарвы Михаилом Куштейном, который дебютирует крупнейших международных соревнования по летним и всесезонным видам спорта.
В напряженном финале Эстония заняла второе место, опередив на 0,13 секунды занявшую третье место сборную США. Эстонская четверка преодолела дистанцию за 5 минут и 50,89 секунды. Заезд выиграла Норвегия (5.50,89), обогнавшая остальных уже в начале гонки. Две лучшие сборные гарантировали себе участие на Олимпийских играх в Париже.