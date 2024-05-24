ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: нарвский „Транс“ прервал семиматчевую серию без побед, обыграв „Нымме Юнайтед“, а „Таммека“ сыграла вничью с „Вапрусом“

Нарвский „Транс“ прервал семиматчевую серию без побед

Матч получился очень принципиальным, ведь клубы замыкали турнирную таблицу. „Транс“ начал матч резво, а 13-й минуте Пьер Ландри Каборе не смог реализовать хороший момент. Однако на 27-й минуте Каборе отдал пас на Закарии Бегларишвили, который вывел нарвский клуб вперед. Позже у Каборе еще были свои моменты, но в одном случае хозяев выручил вратарь Марко Меэритс, а в другом Пьер Ландри Каборе оказался в офсайде.

Проигрывая со счетом 0:1, „Нымме Юнайтед“ произвел тройную замену в начале второго тайма, но это на игру не повлияло. На 60-й минуте Леонардо Габриэль Ролон сделал счет 2:0, а на 71-й минуте Каборе, который был активен на протяжении всей игры, наконец-то отличился сам.

На 79-й минуте Евгений Демидов забил гол престижа на радость 475-местной публике, который не спас команду от поражения со счетом 3:1.

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Во втором матче дня полузащитник „Таммеки“ Херман Педмансон на 40-й минуте вывел свою команду вперед, но на 56-й минуте Хенри Вялья сравнял счет.

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