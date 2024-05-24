24.05.2024, 00:11
ВИДЕООБЗОР | 1/4 финала ЧМ по хоккею: Чехия победила США, Финляндия уступила Швеции в овертайме, а Канада обыграла Словакию
ФОТО: | Scanpix
В Чехии стартовал плей-офф чемпионата мира по хоккею.
В Чехии состоялись матчи 1/4 финала, по итогам которых стали известны полуфиналисты турнира.
Канада – Словакия 6:3
Швейцария – Германия 3:1
США – Чехия 0:1
Швеция – Финляндия 2:1 ОТ
Полуфинальные пары:
Швеция – Чехия;
Канада – Швейцария.
Полуфинальные матчи состоятся 25 мая в Праге.
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