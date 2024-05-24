Хоккей
24.05.2024, 00:11

ВИДЕООБЗОР | 1/4 финала ЧМ по хоккею: Чехия победила США, Финляндия уступила Швеции в овертайме, а Канада обыграла Словакию

 
Чехия победила США
Чехия победила США
ФОТО: AP Photo/Petr David Josek | Scanpix

В Чехии стартовал плей-офф чемпионата мира по хоккею.

В Чехии состоялись матчи 1/4 финала, по итогам которых стали известны полуфиналисты турнира.

Канада – Словакия 6:3

Швейцария – Германия 3:1

США – Чехия 0:1

Швеция – Финляндия 2:1 ОТ

Полуфинальные пары:

Швеция – Чехия;

Канада – Швейцария.

Полуфинальные матчи состоятся 25 мая в Праге.

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