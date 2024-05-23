ЕСПЧ отклонил жалобу экс-президента Грузии Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о нарушениях в двух уголовных процессах, проведенных против него в Грузии. „Нет оснований сомневаться в справедливости уголовных процессах против бывшего президента“, - написала пресс-служба ЕСПЧ в соцсети X.

В основе заявления Саакашвили, поданного в ЕСПЧ, лежали два уголовных дела против него. Первое касалось организации жестокого избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, а второе - амнистии, которую Саакашвили предоставил в 2008 году четырем высокопоставленным чиновникам МВД Грузии, осужденным за убийство. По двум делам Саакашвили в 2018 году был признан виновным и заочно приговорен к шести и трем годам тюрьмы соответственно.

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