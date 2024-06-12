Мнение
12.06.2024, 10:29

Украинский политик Борислав Береза: сейчас все решает Зеленский и его ближний круг. Но для победы Украине нужна широкая коалиция

 
„Зеленский завидовал Залужному. Потому уволил“

„Зависть Зеленского стала фатальной для генерала Залужного“, — говорит украинский политик Борислав Береза.

20 мая исполнилось пять лет с момента прихода к власти Владимира Зеленского. В 2019 году он был избран президентом Украины сроком на пять лет, и ожидалось, что если он не будет баллотироваться на второй срок или проиграет выборы, его мандат закончится весной 2024 года, когда к власти придет новый президент.

По мнению российской пропаганды и ряда оппонентов Зеленского в Украине, он стал президентом с истекшим сроком полномочий, а Украина — страной без законной власти. С другой стороны, большинство украинцев, а также партнеров Украины понимают, что невозможно проводить президентские выборы во время войны. Журналист Delfi Таави Минник побеседовал о Зеленском и украинской политике с украинским политиком Бориславом Березой, который выступал на конференции Леннарта Мери.

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