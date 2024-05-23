Правда ли, что в мусульманских странах редко болеют раком, а болезнь за несколько дней вылечивают голоданием?

В вирусном тексте сообщается (орфография и пунктуация сохранены): „Такая болезнь, как рак в мусульманских странах не считается опасной болезнью и легко лечится течение нескольких дней с помощью голодания. Но в России на этой болезни делаются огромные деньги, а способы лечения не оглашаются. Дело в том, что мусульмане называют эту болезнь не раком, а зверем, который поглощает в несколько раз больше энергии, нежели обычные клетки организма. Он плодится и размножается (метастазы), а затем, когда размножится и ему не хватает энергии, он, в итоге, поглощает все ресурсы организма, после чего наступает летальный исход. А при лишении зверя питания он быстро погибает. Профессора алжирского университета говорят, что рак гибнет при голодании от 3 дней и до месяца, причём на любой стадии. Голодать — значит, не есть ничего и пить только чистую воду. Как только из человека естественным путём выйдет твёрдый чёрный кал, то это значит болезнь прошла“. Далее автор рассказывает о пользе употребления фруктов на пустой желудок, а в конце призывает переслать текст десяти человекам.Некоторые сайты, паблики и блогеры иллюстрируют утверждение о редкости рака в мусульманских странах графиками и статистикой, а также отмечают благотворное влияние поста в священный для мусульман месяц Рамадан. О такой связи ислама и пониженной вероятности заболеть раком говорится в публикации на сайте IslamNews, а на сайте islam-today размещено интервью с академиком Леонидом Китаевым-Смыком, который утверждает, что низкие показатели рака в мусульманских странах объясняются культурными особенностями, в частности ношением хиджаба.