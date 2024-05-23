Правда ли, что в мусульманских странах редко болеют раком, а болезнь за несколько дней вылечивают голоданием?
В интернете популярно утверждение, что среди мусульман онкологические заболевания менее распространены, а борются с ними (якобы очень эффективно) с помощью отказа от пищи на несколько дней. Мы решили проверить, подтверждается ли это статистическими и научными данными.
В вирусном тексте сообщается (орфография и пунктуация сохранены): „Такая болезнь, как рак в мусульманских странах не считается опасной болезнью и легко лечится течение нескольких дней с помощью голодания. Но в России на этой болезни делаются огромные деньги, а способы лечения не оглашаются. Дело в том, что мусульмане называют эту болезнь не раком, а зверем, который поглощает в несколько раз больше энергии, нежели обычные клетки организма. Он плодится и размножается (метастазы), а затем, когда размножится и ему не хватает энергии, он, в итоге, поглощает все ресурсы организма, после чего наступает летальный исход. А при лишении зверя питания он быстро погибает. Профессора алжирского университета говорят, что рак гибнет при голодании от 3 дней и до месяца, причём на любой стадии. Голодать — значит, не есть ничего и пить только чистую воду. Как только из человека естественным путём выйдет твёрдый чёрный кал, то это значит болезнь прошла“. Далее автор рассказывает о пользе употребления фруктов на пустой желудок, а в конце призывает переслать текст десяти человекам.Некоторые сайты, паблики и блогеры иллюстрируют утверждение о редкости рака в мусульманских странах графиками и статистикой, а также отмечают благотворное влияние поста в священный для мусульман месяц Рамадан. О такой связи ислама и пониженной вероятности заболеть раком говорится в публикации на сайте IslamNews, а на сайте islam-today размещено интервью с академиком Леонидом Китаевым-Смыком, который утверждает, что низкие показатели рака в мусульманских странах объясняются культурными особенностями, в частности ношением хиджаба.
Проверяемый текст начал распространяться по русскоязычному сегменту соцсетей в 2019 году. Тогда же его происхождением заинтересовался популяризатор науки, доктор физико-математических наук Семён Есилевский. Он заметил, что текст состоит из двух мало связанных по смыслу фрагментов: о раке и голодании в мусульманских странах и о некоем докторе Стивене Маке, который рекомендует есть фрукты натощак для лечения и профилактики множества заболеваний, в том числе онкологических. Первую часть текста Есилевский почти не разбирает, лишь отмечая, что никаких доказательств эффективности голодания для лечения рака нет. Этот фрагмент, в отличие от второго, написан без бросающихся в глаза грамматических ошибок. Раздел о пользе фруктов, как отмечает Есилевский, создан с помощью машинного перевода невысокого качества с английского языка — например, так в тексте появились „серые волосы“ вместо „седые волосы“ (англ. grey hair). Оригинальный англоязычный текст с упоминанием доктора Мака появился не позднее 2010 года и распространялся по электронной почте. Как выяснил проект Skeptic’s Dictionary, в самых ранних версиях рассылки её автор называет Мака „другом, с которым познакомился на курсах по изучению Библии“. Уже позднее неизвестный компилятор объединил рассказ про протестантского активиста и размышления о повышенной невосприимчивости жителей мусульманских стран к раку.
Правда ли, что в мусульманских странах раковые заболевания встречаются реже?
Разберёмся вначале с утверждением, что люди в мусульманских странах якобы реже болеют онкологическими заболеваниями. Самая свежая на момент написания разбора обобщённая пострановая статистика Всемирного фонда исследования рака датируется 2022 годом. Учитывая, что вирусный текст появился не позднее 2019 года, она будет достаточно актуальной для проверки его правдивости. Согласно этим данным, на первом месте по числу онкологических больных в 2022 году была Дания (334,9 на 100 000 жителей), за ней шли Ирландия, Бельгия, Венгрия, Франция, Нидерланды, Австралия, Норвегия, Новая Каледония и Словения. То есть среди стран из первой десятки действительно нет ни одной, где преобладает мусульманское население. Первое такое государство в списке расположилось лишь на 50-й позиции — это Турция (225,6 на 100 000 человек). Замыкают рейтинг как раз во многом мусульманские страны; в последней десятке — Судан, Южный Судан, Джибути, Таджикистан, Гамбия и Нигер (76,4 на 100 тысяч).
Казалось бы, уже эти данные подтверждают первую часть проверяемого утверждения. Однако такое умозаключение было бы поспешным. Возьмём пять самых распространённых типов рака: новообразования различной природы в лёгких (12,4% всех онкологических диагнозов в мире), рак молочной железы (РМЖ; 11,5%), колоректальный рак (9,6%), рак простаты (7,3%) и рак желудка (4,6%). По данным Национального института рака (США), медианный возраст диагностики рака лёгких (то есть у половины больных заболевание выявили раньше, а у половины — позже) составляет 71 год, РМЖ — 62 года, колоректального рака — 67 лет, рака простаты — 66 лет, рака желудка — 68 лет.
При этом продолжительность жизни, например, в Нигере составляет всего 53 года для женщин и 52 для мужчин. Доля населения старше 65 лет также крайне невысока — всего 2%. То есть страна находится на последнем месте по числу онкологических больных просто потому, что большинство её жителей просто не доживают до рака. В Гамбии доля пожилых такая же, в Таджикистане она немного выше — 3%.
Эта гипотеза подтверждается данными о распространённости типов рака по странам. Так, в Нигере на первом месте РМЖ, что в целом не выбивается из глобальной статистики, а вот на втором — рак печени, который в мире не входит даже в пятёрку самых распространённых. Это заболевание характерно для людей старше 60 лет, однако у больных гепатитом С оно обычно развивается в возрасте 30 лет и старше. По разным оценкам (в Нигере не очень хорошо развита медицина, что затрудняет получение точных данных), до 7% населения страны болеют гепатитом, следовательно, предрасположены к раннему развитию рака печени. Из общемировой статистики выбивается также распространённость рака шейки матки и яичников (5,4% и 4,8% всех онкологических больных соответственно). Основная причина рака шейки матки — вирус папилломы человека (ВПЧ), его онкогенные штаммы ответственны за развитие этого типа рака в 95% случаев. ВОЗ подчёркивает, что борьба с ВПЧ и, следовательно, распространённостью рака шейки матки особенно остро стоит именно для стран южнее Сахары, это связано с „неравенством в доступе к услугам вакцинации, скрининга и лечения, факторами риска, включая распространённость ВИЧ, а также социальными и экономическими факторами, такими как пол, гендерные предубеждения и бедность“.
Однако, если проанализировать данные по наиболее благополучным странам с преобладанием мусульманского населения (Саудовская Аравия, ОАЭ) и сравнить их с преимущественно христианскими (Польша и Хорватия), картина изменится. В качестве критерия отбора выбрана близость по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и индексу человеческого развития (ИЧР), который Всемирный фонд исследования рака относит к одному из важнейших предикторов онкологической заболеваемости.
На первый взгляд данные подтверждают тезис, что в мусульманских странах рак значительно менее распространён. Однако в этой статистике не учтён крайне важный параметр — медианный возраст населения. Как было указано выше, риск появления онкологических заболеваний растёт с возрастом. Медианный возраст в Саудовской Аравии — 32,4 года, в ОАЭ — 35,8, в Польше — 42,9, в Хорватии — 45,1. То есть проанализированные христианские страны в среднем заметно старше мусульманских. Можно также посмотреть на то, какой процент популяции в каждой из стран старше 65 лет: если в Саудовской Аравии таких жителей всего 3%, а в ОАЭ — 2%, то в Польше — 19%, в Хорватии — 22%.
Демографические особенности отражаются и на распространённости разных типов онкологических заболеваний. Так, в пятёрку самых „популярных“ видов рака в Саудовской Аравии и ОАЭ входят лейкемия и неходжкинская лимфома — они гораздо „моложе“ рака лёгких, груди, простаты, кишечника и желудка. Среди лейкемий выделяют пять типов, один из них обычно возникает у совсем молодых людей (медианный возраст 20 лет), два характерны для пациентов в возрасте около 50 лет. Среди видов неходжкинских лимфом также есть те, которые поражают в основном молодёжь.
Проверим эту гипотезу на другой выборке. Найдём такую страну, в которой так же мало пожилых, как в Саудовской Аравии и ОАЭ, но подавляющее большинство населения — христиане (к сожалению, подобрать так, чтобы эта гипотетическая страна ещё и имела высокий уровень ИЧР, не получится). Так, в Центрально-Африканской Республике (ЦАР; 89% населения — христиане) доля населения старше 65 лет составляет 3%, а на 100 000 человек приходится 99,2 больных раком (для сравнения, в Саудовской Аравии — 95,2, в ОАЭ — 104,8). При этом по индексу человеческого развития ЦАР (0,385) более чем в два раза отстаёт от этих богатых ближневосточных монархий. Ни одной страны со значительным преобладанием мусульманского населения и долей людей старше 65 лет, сравнимой с Польшей и Хорватией, просто нет, самая „возрастная“ из мусульманских стран — Турция, там живёт 9% людей старше 65 лет (то есть примерно в два раза меньше, чем в Польше или Хорватии) и 225,6 из 100 000 болеют раком. В Польше же этот показатель составляет 260,4, а в Хорватии — 284,1. Аналогичная доля пожилых, как в Турции, — в Панаме (более 80% населения исповедует христианство), только распространённость рака там почти в два раза ниже — 148,2.
Также можно посмотреть за пределы дихотомии ислама и христианства. В Непале доля людей старше 65 лет составляет 6% (в два раза больше, чем в Саудовской Аравии, и в три — чем в ОАЭ), однако там фиксируется всего 80 случаев рака на 100 000 жителей. В Японии доля людей старше 65 лет — 30%, а распространённость рака составляет 282,9 на 100 000.
Получается, что формально утверждение, будто в мусульманских странах меньше больных раком, относительно верно, однако причина отнюдь не в особенно здоровом, связанном с исповедуемой религией образе жизни этих людей. Всё дело в составе населения — в мусульманских странах больше детей, молодёжи и людей среднего возраста, а в христианских значительна доля пожилого населения. Поскольку рак более распространён среди пожилых, то и людей с онкологическим диагнозом в таких странах будет больше.
Итог: Полуправда
Правда ли, что в мусульманских странах рак „легко лечится“?
Разберёмся теперь со второй частью утверждения — якобы рак в преимущественно мусульманских странах не считается тяжёлым заболеванием и легко поддаётся лечению. Важный статистический параметр в оценке тяжести болезни — пятилетняя выживаемость, то есть доля пациентов, которые спустя пять лет после постановки диагноза или начала лечения выжили и как минимум остановили прогресс заболевания. Например, пятилетняя выживаемость в 80% значит, что из 100 человек со схожей клинической картиной спустя пять лет выжили 80. В отношении конкретного пациента этот показатель не всегда точен, однако для страны в целом весьма показателен.
В случае с онкологическими заболеваниями для корректного сравнения нужно учитывать дополнительные параметры. Один из них — стадия, на которой был выявлен рак. Сложность в том, что для её определения существует несколько протоколов, которые не всегда возможно сопоставить. Например, в Великобритании и России используется трехпараметровая шкала TNM, а в США — пятипараметровая SEER. Помимо них, свои метрики используют для некоторых отдельных видов рака: для колоректального рака ориентируются на шкалу Duke’s (она основана на четырёх параметрах), для онкогинекологических заболеваний применяют трехфакторную шкалу FIGO, а для новообразований простаты — шкалу Глисона, основанную на оценке степени дифференцировки.
Также на прогноз пятилетней выживаемости влияет, из какого типа клеток появилась опухоль и в какой части органа она расположена, как сильно раковые клетки отличаются от нормальных (в научной литературе этот параметр называется степенью дифференцировки), пол и возраст пациента.
Такое количество дополнительных параметров серьёзно ограничивает возможности для проведения сравнительных исследований. Редкое исключение — статистика, собранная Международным агентством по исследованию рака. В ней учтена стадия заболевания с пересчётом между двумя основными шкалами (TNM и SEER), пол и возраст пациентов, а также (для некоторых видов рака) тип клеток, из которых появилась опухоль. Однако в этой работе отражены данные только из шести стран, и ни одной преимущественно мусульманской среди них нет.
Другие наборы данных учитывают намного меньше параметров. Например, в отчёте, подготовленном некоммерческой организацией „Фонд содружества“, подсчитана выживаемость при раке молочной железы без поправки на стадию, возраст или степень дифференцировки. Исследователи использовали данные по 20 странам, среди них нет государств с преобладающим мусульманским населением.
Китайские учёные проанализировали пятилетнюю выживаемость у пациентов с раком лёгких, основываясь на статистике из разных стран, которая была собрана во второй половине 2000-х годов. В выборке нет ни Саудовской Аравии, ни ОАЭ, но есть другие преимущественно мусульманские страны: Кувейт (16,3% больных жили дольше пяти лет), Катар (13,2%), Малайзия (10,1%), Турция (14,9%) и Ливия (2,6%). Эти показатели отнюдь не самые высокие. Для сравнения, в Японии пятилетняя выживаемость с раком лёгких составляла 32,9%, на Маврикии (около половины жителей исповедуют индуизм, около трети — христианство) — 31,7%, в Австралии — 21,4%, в Швейцарии, Норвегии и Латвии — 20,4%. Однако в этой работе есть существенный пробел — авторы не указывают, для какой стадии и типа рака эти данные актуальные.
Аналогичные методологические недостатки у статистики, собранной Международным агентством по исследованию рака. В ней проанализирована пятилетняя выживаемость для 15 типов рака, однако поправки на стадию также нет. Этот параметр может серьёзно влиять на качество анализа: если в стране хороший скрининг и много заболеваний выявляется на ранней стадии, то лечение будет эффективным и многие пациенты будут жить долго, даже если впоследствии умрут из-за рака. И наоборот, если ранняя выявляемость низкая, то врачи будут находить рак тогда, когда пациент вряд ли преодолеет пятилетний рубеж.
Как следует из таблицы, ни по одному из проанализированных типов рака страна с преимущественно мусульманским населением не лидирует по пятилетней выживаемости. По выживаемости при семи типах рака из проанализированных 15 такое государство входит в тройку лидеров. Наилучшие прогнозы по большинству типов рака у пациентов из Кореи, где, по данным на 2023 год, 51% населения не относит себя ни к какой религии, 31% жителей исповедуют христианство, ещё 17% — буддизм.
Для оценки ущерба, который рак наносит людям, используется также параметр DALY (Disability-Adjusted Life Years). Грубо говоря, он показывает, сколько лет жизни отняла болезнь у того или иного пациента. Чуть меньше двух лет теряют жители Шри-Ланки (большинство населения — буддисты), Саудовской Аравии, Омана, Сирии и Алжира. В ОАЭ рак „забирает“ 3,2 года, в Пакистане и Афганистане — больше 4. Для сравнения, жители Хорватии „теряют“ 3,7 года, Польши — чуть больше 4, Швейцарии и Японии — по 2,5, Индии и Бангладеш — по 2,2. То есть никакой прямой связи между доминирующей религией и инвалидизацией или преждевременной смертью от рака нет.
Таким образом, статистика не подтверждает, что в мусульманских странах рак лучше лечится и люди меньше умирают от онкологических заболеваний. Хотя данные по миру и неполные, в мусульманских странах от рака умирает не меньше людей, чем в странах с другой религией или отсутствием таковой.
Итог: Большей частью неправда
Правда ли, что рак можно вылечить голоданием?
Наконец, разберёмся с последним утверждением: якобы рак легко лечится голоданием. Ни одна клетка организма не может существовать без поступающей с пищей глюкозы — основного источника энергии. Процесс расщепления этого вещества и получения из него энергии для клеточного метаболизма называется гликолизом. Раковым клеткам также нужна глюкоза, однако гликолиз, который они осуществляют, отличается от нормального — он происходит примерно в 200 раз активнее.
Современные научные разработки направлены как раз на „запрет“ быстрого гликолиза, чтобы раковые клетки „голодали“ и погибали. Большинство этих экспериментов сейчас находятся на стадии лабораторного тестирования на культуре клеток или на животных. Говорить о доказанной эффективности и безопасности этого метода лечения пока что преждевременно. Голодание в бытовом смысле „запретить“ быстрый гликолиз не может, а раковые клетки в отсутствие глюкозы способны „переключаться“ на питание молекулами уридина, которые играют решающую роль в синтезе РНК, гликогена и биомембран клеток.
И хотя голодание не вылечит, некоторые позитивные для онкологических больных эффекты у временного воздержания от приёма пищи существуют. В обзоре китайских исследователей отмечается, что отказ от еды за 24 или даже 48 часов до начала химиотерапии снижало частоту появления и выраженность таких побочных эффектов, как головная боль, тошнота, рвота и диарея. Американские учёные выяснили, что низкокалорийная диета повышает эффективность химиотерапии при раке молочной железы у мышей. Также регулярное ночное воздержание от пищи на протяжении 13 часов уменьшало вероятность рецидива РМЖ у перенёсших его женщин.
Помимо этого, интервальное голодание может быть одним из способов борьбы с лишним весом, наличие которого относится к предрасполагающим факторам развития ряда онкологических заболеваний. Как показывают исследования, такой способ похудения помогает потерять незначительно больше веса, чем отказ от „вредной“ еды, однако в первую очередь за счёт уменьшения мышечной, а не жировой ткани.
В то же время для онкологических больных есть противопоказания к голоданию. Во-первых, это раковая кахексия — снижение массы жировой ткани и скелетной мускулатуры. В зависимости от расположения опухоли от 13% до 61% пациентов страдают от такого осложнения. Во-вторых, голодание строго запрещено при саркопении — потере мышечной массы и снижении мышечных функций. Её распространённость ещё выше — от 38% до 70%, при раке лёгких — до 79%, а при раке поджелудочной железы — до 89%.
Таким образом, избавиться от рака исключительно голоданием невозможно. Более того, клетки раковых опухолей более „всеядны“ и могут питаться не только глюкозой. Однако голодание помогает более легко переносить химиотерапию и даже повышает её эффективность. Вместе с тем далеко не всем раковым больным можно голодать, такие распространённые осложнения, как кахексия и саркопения, — противопоказания для воздержания от пищи.
Итог: Неправда