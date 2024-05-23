25 лет за поджог релейного шкафа. Подмосковного бармена признали виновным в госизмене и участии в легионе „Свобода России“
Московский суд приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнего бармена из Подмосковья Владимира Малину, сообщает BBC. Российские власти предъявили ему обвинения в государственной измене и участии в террористической организации в связи с поджогом релейного шкафа на железной дороге.
Как сообщает корреспондент „Медиазоны“ (в реестре „иноагентов“), первые пять лет срока Малина проведет в тюрьме, остальные 20 лет — в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 9,7 тысяч рублей в пользу „Российских железных дорог“.
Обвинение просило приговорить Малину к 28 годам лишения свободы.
Дело рассматривал находящийся в Москве 2-й Западный окружной военный суд.
Дело на Малину возбудили в апреле прошлого года из-за поджога релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от подмосковного Наро-Фоминска. Его обвинили сразу по 10 статьям, в том числе о госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористическом (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и диверсионном сообществах (ч. 2 ст. 281.3 УК РФ).
Как передает агентство „Интерфакс“ со ссылкой на заявление прокуратуры, суд решил, что „Малина в 2023 году вступил в украинское военизированное объединение легион „Свобода России““ (в России признано террористическим и запрещено).
По версии обвинения, Малина „прошел обучение по осуществлению террористической и диверсионной деятельности“ и стал выполнять задания от своего „куратора“.
Как пишет правозащитный проект „ОВД-Инфо“ (в реестре иноагентов), „сообщалось, что после задержания, в „беседе“ с оперативниками Малина заявил, что совершил поджог по собственной инициативе, и что его действиями никто не руководил“.
После 25 апреля 2023 года, когда произошел поджог под Наро-Фоминском, Малина пытался поджечь еще несколько релейных шкафов и отделение полиции, утверждает прокуратура.
Дела о диверсиях
Ранее на этой неделе, сообщает BBC, 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы 24-летнего Илью Бабурина. Его обвиняли в покушении на организацию теракта из-за несостоявшегося поджога военкомата.
В России после начала вторжения в Украину регулярно возбуждаются дела о диверсиях или попытках диверсий на железных дорогах.
По данным МВД России, с начала вторжения в Украину по январь 2024 года в России было совершено больше 400 диверсий на железной дороге и атак на военкоматы.
По данным „Медиазоны“, к октябрю 2023 года фигурантами дел о диверсиях на железных дорогах стали как минимум 137 человек.
В конце апреля 2024 года гражданин Украины Сергей Кармазин, задержанный из-за поджога железнодорожного оборудования в Подмосковье, был приговорен к 25 годам лишения свободы.
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