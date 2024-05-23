25 лет за поджог релейного шкафа. Подмосковного бармена признали виновным в госизмене и участии в легионе „Свобода России“

Как сообщает корреспондент „Медиазоны“ (в реестре „иноагентов“), первые пять лет срока Малина проведет в тюрьме, остальные 20 лет — в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 9,7 тысяч рублей в пользу „Российских железных дорог“.

Обвинение просило приговорить Малину к 28 годам лишения свободы.

Дело рассматривал находящийся в Москве 2-й Западный окружной военный суд.

Дело на Малину возбудили в апреле прошлого года из-за поджога релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от подмосковного Наро-Фоминска. Его обвинили сразу по 10 статьям, в том числе о госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористическом (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и диверсионном сообществах (ч. 2 ст. 281.3 УК РФ).

Как передает агентство „Интерфакс“ со ссылкой на заявление прокуратуры, суд решил, что „Малина в 2023 году вступил в украинское военизированное объединение легион „Свобода России““ (в России признано террористическим и запрещено).

По версии обвинения, Малина „прошел обучение по осуществлению террористической и диверсионной деятельности“ и стал выполнять задания от своего „куратора“.

Как пишет правозащитный проект „ОВД-Инфо“ (в реестре иноагентов), „сообщалось, что после задержания, в „беседе“ с оперативниками Малина заявил, что совершил поджог по собственной инициативе, и что его действиями никто не руководил“.

После 25 апреля 2023 года, когда произошел поджог под Наро-Фоминском, Малина пытался поджечь еще несколько релейных шкафов и отделение полиции, утверждает прокуратура.

Дела о диверсиях

Ранее на этой неделе, сообщает BBC, 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы 24-летнего Илью Бабурина. Его обвиняли в покушении на организацию теракта из-за несостоявшегося поджога военкомата.

В России после начала вторжения в Украину регулярно возбуждаются дела о диверсиях или попытках диверсий на железных дорогах.