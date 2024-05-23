23.05.2024, 19:20
Главред русского Delfi в Латвии: В Эстонии люди поняли, что коммуникация на русском необходима. В Латвии решили, что такой необходимости нет(18)
ФОТО: DELFI.lv
В преддверии выборов в Европейский парламент Латвийское телевидение (LTV) планировало транслировать дебаты на русском языке. Однако общественность возмутилась, и главный редактор LTV Сигита Роке приняла решение отменить дебаты на Rus.LSM. RusDelfi поговорил с главным редактором латвийского Delfi Анатолием Голубовым и выяснил, почему русский язык в Латвии снова вызвал оживленную полемику.
В начале года, перед выборами в Европарламент, LTV решили организовать дебаты с представителями партий на латышском и русском языках. Однако общественность отреагировала негативно, когда стало известно, что будут проведены дебаты, где основным языком будет русский.
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