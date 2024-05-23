За рубежом
23.05.2024, 19:20

Главред русского Delfi в Латвии: В Эстонии люди поняли, что коммуникация на русском необходима. В Латвии решили, что такой необходимости нет

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Анатолий Голубов
Анатолий Голубов
ФОТО: DELFI.lv

В преддверии выборов в Европейский парламент Латвийское телевидение (LTV) планировало транслировать дебаты на русском языке. Однако общественность возмутилась, и главный редактор LTV Сигита Роке приняла решение отменить дебаты на Rus.LSM. RusDelfi поговорил с главным редактором латвийского Delfi Анатолием Голубовым и выяснил, почему русский язык в Латвии снова вызвал оживленную полемику.

В начале года, перед выборами в Европарламент, LTV решили организовать дебаты с представителями партий на латышском и русском языках. Однако общественность отреагировала негативно, когда стало известно, что будут проведены дебаты, где основным языком будет русский.

Главный редактор латвийского Delfi Анатолий Голубов отмечает, что вопрос вещания на русском языке в Латвии стоит довольно остро уже давно: „В отличие от Эстонии, наши власти занимают позицию, которая не предполагает развития русского вещания в целом“, – комментирует он для RusDelfi.

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