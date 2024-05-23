Путин разрешил изъятие активов США для компенсации ущерба РФ

Президент РФ Владимир Путин разрешил изъятие активов США для компенсации ущерба, причиненного российскому государству и Центральному банку „в связи с недружественными действиями“ Вашингтона. Соответствующий указ был подписан в четверг, 23 мая.

Имущество США будет передано российским собственникам

Согласно указу, государство и Банк России имеют право обратиться в суд, если они будут „необоснованно“ лишены прав на свое имущество решением американских властей или судов. В свою очередь российский суд может принять решение о компенсации ущерба. Это значит, что имущество США будет изъято и передано российским собственникам.

В перечень имущества, которое может быть изъято у правительства или граждан США, входят ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний, движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права.

Путин поручил правительству РФ внести в законодательство необходимые изменения в течение четырех месяцев.

США намерены конфисковать активы РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев в мае заявил, что правительство намерено конфисковать российские активы в банках США для помощи Украине, обороняющейя от вооруженной российской агрессии. По данным представителя Сената США, в американских банках заморожены активы РФ на сумму 5 млрд долларов. По всему миру этих активов - около 300 млрд долларов. Большая часть из них - около 200 млрд евро - заблокированы на территории ЕС. Эти меры были приняты в ответ на агрессивную войну РФ против Украины.

Правительство РФ рассматривает любой вариант изъятия российских средств, в том числе доходов от них, как экспроприацию, которая повлечет последствия, заявил 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.