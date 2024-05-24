Спорт
24.05.2024, 07:01

Нарвский велогонщик Глеб Карпенко: если россияне против войны, пусть гоняют, у меня к ним нет вопросов

 
Глеб Карпенко
Глеб Карпенко
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В пятницу стартует главная велогонка страны „Тур Эстонии“. 22-летний нарвитянин Глеб Карпенко из команды со сложным названием Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team - одна из главных надежд нашей страны на то, чтобы оставить победный кубок в Эстонии.

Сколько зарабатывают эстонские гонщики?

Почему гонка в Тарту - одна из самых трудных в Европе?

Как немного схитрить и подслушать планы российских соперников?

Российские велогонщики должны выступать на Олимпийских играх?

Ответы на эти вопросы - в полной версии интервью. Чтобы прочитать его, оформите подписку на RusDelfi.

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