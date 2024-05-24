Нарвский велогонщик Глеб Карпенко: если россияне против войны, пусть гоняют, у меня к ним нет вопросов

В пятницу стартует главная велогонка страны „Тур Эстонии“. 22-летний нарвитянин Глеб Карпенко из команды со сложным названием Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team - одна из главных надежд нашей страны на то, чтобы оставить победный кубок в Эстонии.