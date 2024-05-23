Правда ли, что на этих видео показан салон самолёта, направлявшегося в Сингапур и попавшего в зону турбулентности?

Первое, что бросается в глаза, — несоответствие двух роликов. В одном салон освещён естественным светом через иллюминаторы, в другом включено искусственное освещение. На спинках кресел из первого видео никаких экранов нет, на некоторых сиденьях из второго — есть.

С помощью обратного поиска по стоп-кадрам „Проверено“ выяснило, что 17-секундный ролик, в конце которого женщина сжимает руки в молитве, был снят ещё в июне 2019 года. Тогда, пять лет назад, в зону турбулентности попал лайнер авиакомпании ALK, направлявшийся из Приштины в Базель. Самолёт приземлился в пункте назначения, где десять человек, находившихся на борту, были госпитализированы. Одним из них стал муж автора видео Мирьеты Баши. Она опубликовала полную 40-секундную версию ролика на платформе Storyful, в тот же день фрагменты записи использовали многие крупные СМИ, например телеканалы ABC и Sky News.