Правда ли, что на этих видео показан салон самолёта, направлявшегося в Сингапур и попавшего в зону турбулентности?
21 мая 2024 года многие СМИ и Telegram-каналы проиллюстрировали новость о рейсе Singapore Airlines, попавшем в зону сильной турбулентности, роликами, якобы снятыми в салоне лайнера. Мы проверили достоверность этих записей.
1 мая в 13:00 по московскому времени авиакомпания Singapore Airlines сообщила о незапланированной посадке в Бангкоке самолёта, летевшего из Лондона в Сингапур. По данным перевозчика, лайнер попал в зону сильной турбулентности, один человек погиб (как пишет BBC, речь идёт о 73-летнем подданном Великобритании). Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа; спустя четыре часа после посадки в Бангкоке компания сообщила о 30 пострадавших, которые были госпитализированы. Иллюстрируя эту новость, некоторые СМИ использовали видео, предположительно снятые в салоне направлявшегося в Сингапур боинга. Первый ролик длится 18 сек., его снял сидящий у окна пассажир, а в кадре — преимущественно его соседи по ряду. На второй записи, продолжающейся 36 секунд, запечатлена куда бо́льшая часть салона. Либо один, либо сразу оба ролика в своих соцсетях или на своих сайтах опубликовали, например, российские RTVI, „Комсомольская правда“, RT, „Блокнот“ и „Новые известия“, а также украинские УНИАН и „24-й канал“. Среди распространивших видео Telegram-каналов — „Операция Z: военкоры русской весны“ (358 000 просмотров на момент написания этого разбора), Shot (285 000), „СМИ Россия не Москва“ (131 000), „Zлой пруф“ (104 000), Kosti (99 000), Voblya (97 000), „Милитарист“ (67 000) и „Мисливец Егор“ (62 000).
Первое, что бросается в глаза, — несоответствие двух роликов. В одном салон освещён естественным светом через иллюминаторы, в другом включено искусственное освещение. На спинках кресел из первого видео никаких экранов нет, на некоторых сиденьях из второго — есть.
С помощью обратного поиска по стоп-кадрам „Проверено“ выяснило, что 17-секундный ролик, в конце которого женщина сжимает руки в молитве, был снят ещё в июне 2019 года. Тогда, пять лет назад, в зону турбулентности попал лайнер авиакомпании ALK, направлявшийся из Приштины в Базель. Самолёт приземлился в пункте назначения, где десять человек, находившихся на борту, были госпитализированы. Одним из них стал муж автора видео Мирьеты Баши. Она опубликовала полную 40-секундную версию ролика на платформе Storyful, в тот же день фрагменты записи использовали многие крупные СМИ, например телеканалы ABC и Sky News.
На втором ролике, разошедшемся на фоне экстренной посадки лайнера в Бангкоке, запечатлены события августа 2023 года. Используя тот же метод, что и в предыдущем случае, мы обнаружили фрагмент этого видео на сайте немецкого телеканала n-tv — в подписи указано, что самолёт направлялся из Аликанте на Майорку. Уточняется, что борт попал в шторм, обрушившийся тогда на Балеарские острова. Как указывает Newsweek, оригинал видео разместила на своей странице в Instagram пассажирка по имени Эстела Ортс Мартинес, а самолёт после попадания в зону турбулентности был вынужден вернуться в пункт вылета.
Визуально оценить, что на самом деле произошло на борту лайнера Singapore Airlines, можно по снимкам в фотобанке агентства Reuters. По полу самолёта разбросаны чайники, подносы, бутылки и еда, часть обшивки салона сорвана, кресла повреждены.
Отметим, что некоторые крупные СМИ и Telegram-каналы, которые использовали в новостях о событиях мая 2024 года старые видео, либо удалили их, либо добавили в текст новости уточнения о том, что ролики не имеют отношения к событиям вокруг севшего в Бангкоке самолёта. Так поступили, в частности, Mash, Readovka, телеканал „Звезда“ и Astra.
Ответ: Неправда