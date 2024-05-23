ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (820-й день) | Госдеп предложил разрешить Украине наносить удары по территории РФ американским оружием

Днем в Харькове и окрестностях произошло не менее пятнадцати взрывов. Местных жителей власти призвали оставаться в укрытиях. Перед тем, как стало известно о взрывах в Харькове, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Среди семи погибших при обстреле Харькова пять женщин и один мужчина, рассказал глава Харьковской области Олег Синегубов. Данные еще одного человека устанавливаются. Поисково-спасательная операция продолжается. По словам Синегубова, все погибшие — мирные жители и „работники известного предприятия, где печатали журналы, газеты и другую полиграфию“. Также 20 человек пострадали. Еще семь человек пострадали в городе Люботин. Под обстрел попал и поселок Золочев, там, как сообщалось, есть пострадавшие. 73-летняя местная жительница получила телесные повреждения, у второй пострадавшей 72 лет контузия. В результате повреждены по меньшей мере 25 жилых домов.