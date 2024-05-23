ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (820-й день) | Госдеп предложил разрешить Украине наносить удары по территории РФ американским оружием
Подводим итоги очередного дня войны.
Минобороны РФ сообщило, что сбило 35 реактивных снарядов и три беспилотника в Белгородской области.
По данным ведомства, российские средства ПВО в ночь на 23 мая сбили три реактивных снаряда РСЗО „Ольха“, 32 реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и три беспилотника в регионе. Министерство обвинило в атаке „киевский режим“. Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду, уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 22 мая сообщил, что украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на покровском направлении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Сводка Генштаба ВСУ на 13:00 23 мая
С начала суток между российскими и украинскими военными произошло 36 боев. Больше всего столкновений происходит на покровском и купянском направлениях.
На покровском направлении войска РФ поддерживают высокую интенсивность боевых действий и уже 10 раз предпринимали попытки прорвать оборону ВСУ. „Ситуация остается острой, но под контролем украинских защитников“, — говорится в сводке.
На купянском направлении ВСУ отразили четыре атаки в районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки и Невского. Также бои ведутся возле Стельмаховки и Берестового.
Значительная активность российской авиации наблюдается на харьковском, краматорском и приднепровском направлениях.
На краматорском направлении продолжаются бои районах Клещеевки и Андреевки, о захвате которых заявило Минобороны РФ. Недалеко от Белой горы войска РФ пытались улучшить тактическое положение, но не добились успеха.
На харьковском направлении идет бой в районе Старицы. Российские военные нанесли три авиаудара в районе Волчанска и один — неподалеку от поселка Золочев.
Мирная жительница погибла при атаке беспилотника в Белгородской области.
Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, российская система ПВО сбила дрон самолетного типа над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе. Беспилотник упал и взорвался, разрушив второй этаж частного жилого дома. Под завалами нашли тело женщины.
Президент Украины Владимир Зеленский в июне посетит мероприятия в честь высадки союзнических войск в Нормандии во Франции, а затем встречу „Большой семерки“ в Италии, сообщают источники Politico.
Издание отмечает „примечательность“ плана зарубежных визитов Зеленского, поскольку недавно он отменил поездки за пределы Украины из-за наступления войск РФ в Харьковской области.
Днем в Харькове и окрестностях произошло не менее пятнадцати взрывов. Местных жителей власти призвали оставаться в укрытиях. Перед тем, как стало известно о взрывах в Харькове, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Среди семи погибших при обстреле Харькова пять женщин и один мужчина, рассказал глава Харьковской области Олег Синегубов. Данные еще одного человека устанавливаются. Поисково-спасательная операция продолжается. По словам Синегубова, все погибшие — мирные жители и „работники известного предприятия, где печатали журналы, газеты и другую полиграфию“. Также 20 человек пострадали. Еще семь человек пострадали в городе Люботин. Под обстрел попал и поселок Золочев, там, как сообщалось, есть пострадавшие. 73-летняя местная жительница получила телесные повреждения, у второй пострадавшей 72 лет контузия. В результате повреждены по меньшей мере 25 жилых домов.
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства в самопровозглашенной ДНР.
По версии ведомства, задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи.
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным в Москве.
„Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва“, — написал в своем посте о встрече глава Чечни.
Госдеп предложил Белому дому разрешить войскам Украины наносить удары по территории России американским оружием.
С таким предложением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщила газета The New York Times. Блинкен пошел на это „после отрезвляющей поездки в Киев“, отмечает издание.
Аэропорт Казани приостановил работу для обеспечения безопасности полетов, сообщила утром Росавиация. Приостановил работу и аэропорт Татарстана в Нижнекамске („Бегишево“). Днем работа аэропортов была восстановлена. В Минобороны РФ заявили, что около 14:00 средства ПВО сбили в Татарстане один украинский дрон. „Украинская правда“ сообщила со ссылкой на источник, что атака дронов в Татарстане — операция украинской разведки.
Мэр Елабуги заявил, что в Елабужском районе сбит еще один беспилотник. По данным властей, разрушений на земле нет. Также, как пишет издание „7×7“, днем 23 мая на несколько предприятиях в Татарстане началась эвакуация из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, сотрудников эвакуируют с территории нефтеперерабатывающих предприятий „Танэко“ и „ТАИФ-НК“, „Нижнекамскуглерод“ и „Нижнекамскшина“ в Нижнекамске, а также завода по производству полимеров „Казаньоргсинтез“ в Казани.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовные дела против чиновников министерства обороны стали результатом не „кампанейщины“, а „последовательной“ борьбы с коррупцией. За последний месяц в России возбудили несколько уголовных дел в отношении руководителей военного ведомства.
Минобороны РФ заявило, что российские военные захватили населенный пункт Андреевка в Донецкой области.
Вероятно, речь идет о селе в Бахмутском районе. Андреевка находится неподалеку от села Клещеевка, о захвате которого российские военные отчитались 22 мая. Украина не подтверждала захват ни Клещеевки, ни Андреевки.
Один мирный житель погиб, еще 11 человек пострадали при артиллерийском обстреле центра Горловки, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Он обвинил в обстреле ВСУ.
В результате обстрела Горловки и Петровского района Донецка повреждены жилой дом, линии электропередачи и здание магазина.
Два мирных жителя пострадали при обстреле из системы залпового огня села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он обвинил в обстреле ВСУ. В результате обстрела в 14 частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
„На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в стометровой зоне запрещено находится без предварительного — за 12 часов — уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Такое решение принято по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области“, — пояснил Голубев.
Российские военные днем также нанесли удар по Харьковской области. Один человек ранен.
Как сообщил глава региона Олег Синегубов, войска РФ нанесли два удара корректируемыми авиационными бомбами по Харькову и Дергачам. По предварительно информации, в Дергачах ранен один человек.
Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного РФ и Банку России „недружественными“ действиями США.
Президент РФ разрешил обращаться в суд при „необоснованном лишении прав на имущество“ в связи с решениями властей и судов США. Из документа также следует, что имущество США или лиц Соединенных Штатов в России может быть использовано для компенсации ущерба РФ и Банку России.
Войска РФ „полностью завязли в уличных боях“ в Волчанске после первых „незначительных успехов“ в ходе наступления в Харьковской области, утверждает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который находится на восточном фронте.
По его словам, штурмовые подразделения российских военных понесли „очень высокие потери“. „Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно“, — рассказал главком ВСУ. В районе Липцов войска РФ также понесли существенные потери и перешли к активной обороне, заявил он.
Правительство Норвегии объявило, что с 29 мая гражданам России, прибывающим в страну в туристических и „других целях не первостепенной важности“, будет отказано во въезде.
Министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель заявила, что Норвегия решила ограничить въезд россиянам в ответ „на незаконную агрессию России против Украины“. Запрет касается как граждан России, успевших получить норвежскую туристическую визу (их фактически перестали выдавать в 2022 году), так и обладателей визы, выданной другой страной Шенгенского соглашения. В Кремле назвали дискриминационным решение властей Норвегии запретить въезд российским туристам.
Замглавы Генштаба генерала Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки.
США готовятся объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов в пятницу, 24 мая, пишет Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам собеседников агентства, в пакет войдут системы HIMARS, а также 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды. Это будет четвертый транш с момента одобрения конгрессом законопроекта о военной помощи Украине.
Главное военное следственное управление СК России попросило изменить меру пресечения бывшему командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве. Следствие просит назначить ему вместо СИЗО домашний арест.
„Энергоатом“ заявил, что Запорожская АЭС на грани отключения — с Украиной ее соединяет только одна работающая линия питания
23 мая отключилась внешняя воздушная линия „Днепровская“, соединяющая Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками, с объединенной энергосистемой Украины, сообщил украинский „Энергоатом“. В компании заявили, что сейчас работает только одна линия питания „Запорожская ТЭС — Ферросплавная“. Если она выйдет из строя, на станции произойдет „очередной полный блекаут, что является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и чревато развитием аварии“, предупреждает „Энергоатом“.
Польша усилит меры безопасности вокруг приграничного аэропорта, через который проходит 90% западной техники, отправляемой в Украину.
Через этот аэропорт проходит до 90% западной техники, отправляемой на линию фронта в Украине. Он также стал основным пунктом остановки иностранных чиновников, посещающих Киев. Какие именно меры безопасности будут усилены в аэропорту, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк не уточнил.
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