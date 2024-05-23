23.05.2024, 18:01
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ проиграл во втором матче бронзовой серии „Авису Утилитасу“
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 23 мая, пярнуский „Садам“ проиграл дома рапласкому клубу „Авис Утилитас“ (65:68) в третьем матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу. Раплаский клуб выигрывает в серии со счетом 2:1. Яркие моменты матча и фото видят все подписчики Delfi.
В первой половине третьей игры бронзовой серии обе команды с трудом попадали в кольцо. Первую четверть „Садам“ выиграл со счетом 12:8, но затем гости завладели инициативой и ушли на перерыв, выигрывая со счетом 29:20.
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