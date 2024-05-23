ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ проиграл во втором матче бронзовой серии „Авису Утилитасу“

В первой половине третьей игры бронзовой серии обе команды с трудом попадали в кольцо. Первую четверть „Садам“ выиграл со счетом 12:8, но затем гости завладели инициативой и ушли на перерыв, выигрывая со счетом 29:20.

После паузы обе команды стали играть более активно. На глазах у 780 зрителей хозяева сократили разрыв в лучшем случае до двух очков, а перед заключительной четвертью проигрывали со счетом 46:50.