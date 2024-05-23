В Подмосковье при пожаре в хостеле погибли восемь человек

По сведениям агентства „Москва“, возгорание произошло в частном двухэтажном доме в садовом товариществе „Снегирь“ в деревне Падиково под Истрой. Дом сдавался в аренду — в нем находился хостел.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, огонь мог распространиться от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как утверждает телеграм-канал Shot, владелица сгоревшего коттеджа сдавала его в аренду 23-летнему гражданину Узбекистана, а тот в свою очередь организовал там хостел для вахтовиков.

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