23.05.2024, 17:05
Тынис Сильдару может избежать уголовного дела, стороны рассмотрят вопрос о примирении
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня вновь должно было состояться первое заседание по обвинению Тыниса Сильдару в растрате. Это означает, что прокурор был готов зачитать обвинительное заключение о деталях растрат.
Между тем произошло так много всего, что вчера адвокат Тыниса Сильдару Яанус Техвер представил суду дополнительный аргумент против рассмотрения гражданского иска. Затем суд также выделил представителю Келли Сильдару Сильверу Рейнсааре дополнительное время для подготовки аргументов. Ему был дан срок до следующего понедельника.
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