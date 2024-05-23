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23.05.2024, 17:05

Тынис Сильдару может избежать уголовного дела, стороны рассмотрят вопрос о примирении

 
Келли Сильдару и Тынис Сильдару в суде
Келли Сильдару и Тынис Сильдару в суде
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня вновь должно было состояться первое заседание по обвинению Тыниса Сильдару в растрате. Это означает, что прокурор был готов зачитать обвинительное заключение о деталях растрат.

Между тем произошло так много всего, что вчера адвокат Тыниса Сильдару Яанус Техвер представил суду дополнительный аргумент против рассмотрения гражданского иска. Затем суд также выделил представителю Келли Сильдару Сильверу Рейнсааре дополнительное время для подготовки аргументов. Ему был дан срок до следующего понедельника.

Поскольку гражданский иск связан с обвинением, проведение первого слушания до принятия решения по данному заявлению не было сочтено возможным. Это означает, что суд собрался сегодня, чтобы объявить, что первое слушание перенесено на следующую неделю.

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