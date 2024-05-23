Жизнь в мультиязычной среде: на каком языке вы видите сны?

Недавно подруга, с которой мы ездили на несколько дней в Чикаго, сказала, что ночью, во сне, я что-то напевала по-английски. Я не помню, что конкретно мне снилось, но это совершенно точно означает, что сон был на английском.

Я вижу сны на четырех языках, и почти всегда помню, о чем именно они были, потому что просыпаюсь с мыслями на этом языке. Конечно, чаще всего я вижу сны на своем родном языке — на русском. Но при этом очень часто я также вижу сны на английском и украинском. При этом украинский язык всегда связан с определенным сценарием сна. Грубо говоря, мне не может присниться сон о том, как я, например, пошла в местный Старбакс за кофе и говорю там по-украински. В 99% случаев это сны о том, как я приехала в Украину, общаюсь там с друзьями, захожу на старую работу и так далее. При этом во сне я абсолютно четко отдаю себе отчет в том, что говорю именно по-украински, и часто утром даже помню конкретные фразы, которые я произносила.

С английским языком конкретных сюжетов не связано — может присниться что угодно. Видимо, это связано с тем, что английский меня окружает и дома, и на улице, и частично на работе.

Наконец, четвертый язык, на котором мне снятся сны, — французский. Вот это я не могу объяснить абсолютно ничем, кроме моей любви к этому языку. Французский не в моем активе; когда-то сто лет назад я жила месяц во Франции и ходила в языковую школу, а потом сдала тест на уровень С1, но уже давным-давно с него „съехала“, и сейчас он, как у нас тут говорят, очень rusty. При этом мне время от времени снятся сны о том, как я прихожу куда-то, где говорят только по-французски. И опять же — просыпаясь, я часто даже помню какие-то фразы, которые говорили мне и которые произносила я.

Интересно, как все это работает… А вам на каких языках снятся сны?

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