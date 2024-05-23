Мобилизация в Украине по-новому: результаты первых дней

В министерстве обороны Украины признали возможные ошибки и неточности в сведениях в электронном кабинете. По словам заместителя главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, это последствия человеческого фактора. Ведь данные в приложение подтягиваются из реестра „Оберег“, информация в который переносится вручную работниками ТЦК, объясняет чиновница. В таких случаях она советует все-таки лично явиться в ТЦК для исправления ошибок.

Кроме того, по его словам, в приложение также не подтянулись данные по имеющемуся у Филоненко основанию для отсрочки от военной службы как преподавателя вуза - он преподает в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Поэтому, чтобы соблюсти нормы закона и избежать штрафов за нарушение правил учета, которые теперь составляют для физических лиц 17-25,5 тысяч гривен, Филоненко придется идти в ТЦК.

Даниилу Филоненко понадобилось полдня, чтобы просто авторизоваться в приложении с помощью банкинга. Приложение его никак не пускало. Подобная ситуация потом была и с обновлением данных, которое заняло еще около шести часов, говорит он в разговоре с DW . „Там были внесены данные только по ВВК (заключение военно-врачебной комиссии. - ред.), которую я проходил после школы, в 2006 году. После этого я несколько раз проходил ВВК, последний раз - в 2022 году. И этих данных там, к сожалению, нет, чем я был очень неприятно удивлен“, - рассказывает Филоненко.

С 18 мая у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в Украине есть 60 дней для того, чтобы обновить свои учетные данные в качестве призывника, военнообязанного или резервиста. Сделать это можно, согласно новому закону о мобилизации , посетив территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), центры предоставления административных услуг или в электронном кабинете приложения „Резерв+„, призванном разгрузить ТЦК. Приложение запустили в день вступления в силу закона - 18 мая. Впрочем, украинцы уже жалуются на проблемы в его работе.

Кроме того Черногоренко подтвердила возможные проблемы с загрузкой приложения за пределами Украины, поскольку, как она объяснила, „маркетам нужно несколько дней на обработку любых изменений“.

За четыре дня в „Резерв+“ - более миллиона регистраций

Однако, несмотря на недостатки, возможность обновления данных онлайн, похоже, пользуется спросом среди украинцев. Как отчитались в министерстве обороны, по состоянию на вечер четвертого дня работы приложения учетные данные через „Резерв+“ обновили 700 тысяч пользователей, что „в десятки раз больше, чем в ЦПАУ и ТЦК вместе взятых“. В общем авторизовались в приложении более миллиона украинцев, добавили в ведомстве.

Однако пока даже после обновления данных в „Резерв+„ мужчины вынуждены носить с собой бумажные военно-учетные документы, которые могут запросить полицейские и работники ТЦК. Электронный вариант, согласно постановлению правительства, считается действительным только при наличии QR-кода, которого в приложении пока нет. Разработчики обещают добавить его с 18 июня.

Запись онлайн на прием в ТЦК вместо очереди

Между тем, как сетуют украинцы, обновить данные в ТЦК является задачей не из легких из-за огромных очередей. В этом также убедилась DW, посетив один из столичных филиалов. Утром 20 мая приема там ожидали более ста человек, причем очередь продвигалась медленно. Большинство из тех, с кем говорила DW, пришли подтвердить свое бронирование или отсрочку или вклеить штрихкод в военный билет, что будет означать обновление данных.

На жалобы относительно очередей в ТЦК уже отреагировали в министерстве обороны. Вечером 21 мая там объявили о введении в тестовом режиме электронной записи в ТЦК для обновления данных. „Отныне не надо стоять в очереди для выполнения своего законного долга, достаточно записаться онлайн и прийти в определенное время“, - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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