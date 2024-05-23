Что случилось с лосями, которые купались в море в Пирита?

О передвигающемся по городу большом животном (лосе, олене, косуле, кабане, медведе и т.д.) необходимо сообщить по телефону 1247. О мелких зверях сообщать нужно только в том случае, если они находятся в беспомощном состоянии (например, застряли где-то и т.д.)

Избегайте прикасаться к животным – они могут быть больны, у зверей и птиц в шерсти и перьях зачастую есть паразиты (блохи, клещи и т.д.). Кроме того, они могут быть агрессивными и нападать.

Избегайте прямого взгляда в глаза всем животным и птицам. Они могут счесть это признаком агрессии с вашей стороны.

Закон запрещает держать дома диких животных. Они могут распространять различные болезни и стать опасными для человека, домашних животных и других, свободно живущих в дикой природе, зверей.

Чаще всего в город взрослые лоси-самцы забредают во время гона (осенью, в октябре-ноябре), а также годовалые животные – весной (апрель-май). Самыми сильными и агрессивными бывают именно самцы. Если вы увидели в городе лося, звоните по номеру 1247.

Ведите себя с животным как можно спокойнее и дайте ему свободное пространство для маневра – чтобы уйти или отступить. Постарайтесь направить других людей в обход дороги, где находится животное, не пытайтесь направить зверя в нужном направлении. Так вы сможете избежать агрессии и опасности для себя и окружающих.