Что случилось с лосями, которые купались в море в Пирита?
В среду рано утром, 22 мая, читатели заметили двух лосей. „Они откуда-то приплыли“, — написали RusDelfi и прислали фото и видео. Мы спросили у Спасательного департамента, что случилось с животными дальше.
В пресс-службе Спасательного департамента ответили, что вызванные на место спасатели следили за лосями, но животные без посторонней помощи убежали в лес.
Дикий зверь отличается от домашнего животного, поэтому обходиться с ним нужно очень осторожно.
О передвигающемся по городу большом животном (лосе, олене, косуле, кабане, медведе и т.д.) необходимо сообщить по телефону 1247. О мелких зверях сообщать нужно только в том случае, если они находятся в беспомощном состоянии (например, застряли где-то и т.д.)
Избегайте прикасаться к животным – они могут быть больны, у зверей и птиц в шерсти и перьях зачастую есть паразиты (блохи, клещи и т.д.). Кроме того, они могут быть агрессивными и нападать.
Избегайте прямого взгляда в глаза всем животным и птицам. Они могут счесть это признаком агрессии с вашей стороны.
Закон запрещает держать дома диких животных. Они могут распространять различные болезни и стать опасными для человека, домашних животных и других, свободно живущих в дикой природе, зверей.
Чаще всего в город взрослые лоси-самцы забредают во время гона (осенью, в октябре-ноябре), а также годовалые животные – весной (апрель-май). Самыми сильными и агрессивными бывают именно самцы. Если вы увидели в городе лося, звоните по номеру 1247.
Ведите себя с животным как можно спокойнее и дайте ему свободное пространство для маневра – чтобы уйти или отступить. Постарайтесь направить других людей в обход дороги, где находится животное, не пытайтесь направить зверя в нужном направлении. Так вы сможете избежать агрессии и опасности для себя и окружающих.
Никогда не становитесь между лосихой и лосенком. В больших городах вероятность такой встречи крайне мала, но это самая опасная из всех возможных ситуаций. Жалобный звук, который издает лосенок, заставит взрослого лося напасть на кого угодно. Если вам приходится иметь дело с лосенком, нужно по возможности не дать ему издавать звуки. Так вы снизите возможность нападения со стороны лосихи.
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