Райт Ратасепп из-за травмы прервал попытку пробежать 20 марафонов

Главным спонсором забегов на стадионе Райта Ратасепы является Fenix Adventure, проект поддержки спортсменов-экстремалов Fenix Casino, который помогает спортсменам-экстремалам реализовать свои мечты. По словам Марье Браунбрюк, менеджера по маркетингу Fenix Casino, основная цель проекта Fenix Adventure — обеспечить безопасное прохождение испытаний для спортсменов-экстремалов, а здоровье тех, кого поддерживает проект, является приоритетом номер один.

Сегодня, 23 мая, за час до старта четвертого марафона, ультраспортсмену стало ясно, что ситуация стремительно движется не в лучшую, а в худшую сторону. „Хотя ставить точный диагноз еще рано, друг с медицинским образованием быстро объяснил мне, о чем идет речь и чем я рискую. Поэтому сегодня с тяжелым сердцем я принял решение и знаю, что психологические трудности, которые я испытал во время бега, еще нужно преодолеть. Теперь придется со всем этим смириться и принять ситуацию“, - прокомментировал Райт Ратасепп.

„Я не мог и подумать, что одни из моих любимых кроссовок с карбоновой пластиной окажут такой эффект при вхождении в повороты на стадионе. Тем более, что 1 мая во время пробного марафона на том же стадионе я протестировал пару кроссовок с карбоновой пластиной, аналогичных этим, и они хорошо функционировали, и тогда никаких опасений не возникло“, - добавил он.

Фатальным для ультраспортсмена оказался неправильный выбор кроссовок. „Я знаю это, потому что трудно объяснить мышечное напряжение, которое так быстро эскалировалось, чем-либо еще. Кроме того, когда на 15-м круге первого марафона я сменил кроссовки, ситуация быстро стабилизировалась, и я смог продолжить бег, но необратимые повреждения уже были нанесены“, — рассказал Райт Ратасепп.

В мае Райт Ратасепп поставил перед собой задачу пробежать 20 марафонов за 10 дней, каждый из которых менее чем за три часа. Испытание началось 21 мая и должно было пройти на семи разных стадионах в пяти городах Эстонии. К сожалению, уже во время первого марафона Райт повредил ногу. В надежде, что ситуация улучшится, он пробежал еще два марафона, но ситуация ухудшилась, и ему пришлось принять трудное решение остановиться.

„Мы поддерживаем решение Райду прекратить серию марафонов, потому что ни одна цель, даже самая захватывающая и фантастическая, не стоит риска нанести большой вред своему телу и здоровью. К счастью, все спортсмены-экстремалы, которых мы поддерживаем, —хладнокровные мужчины с рациональным мышлением, умеющие проявлять терпение в достижении своих целей и всегда принимать правильные решения по ситуации. Желаем Райту дальнейших успехов и скорейшего выздоровления, и в следующей попытке он справится с этой задачей!“ — сказала Марье Браунбрюк.

Нынешний вызов Райта Ратасеппа родом из его предыдущих забегов. В 2020 году он пробежал 20 марафонов за 20 дней в шести городах Эстонии, пробежав все марафоны менее чем за три часа. В 2021 году он повысил ставку и поставил перед собой цель пробегать по два марафона в день за десять дней, преодолевая каждую дистанцию менее чем за три часа. Тогда ему удалось пробежать шесть марафонов, после чего он выбился из временного графика и ограничился пятью днями и десятью марафонами.

По словам Райта, даже в самом худшем сне он не мог предвидеть, что столь неожиданное событие произойдет с ним всего через несколько десятков минут после начала челленджа этого года. „Вся эта затея находилась под пристальным вниманием средств массовой информации и общественности, и ожидания были высокими, поэтому завершить испытание всего через 25 минут после его начала — это не совсем сценарий мечты. Но я все равно верю, что этот вызов можно выполнить физически и без вреда для себя“, - добавил Райт.

„Самым большим достижением своей работы я всегда считал то, что мне удалось на протяжении 24 лет заниматься спортом без травм. Решение об отмене нынешнего мероприятия было основано на том же принципе. Спасибо всем волонтерам, спонсорам и сторонникам!“ - сказал Райт.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.