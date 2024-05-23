У Джека Грилиша было непростое детство - брат умер, когда ему было 4 года, сестра родилась c церебральным параличом

Еще будучи игроком „Виллы“ Грилиш неоднократно посвящал голы своему брату - девятимесячный малыш умер в своей кроватке от синдрома внезапной детской смерти. Именно Килану Джек посвятил свой первый гол, также он не раз выкладывал фото надгробия брата в годовщины его смерти.Джек - не единственный ребенок в семье. У футболиста есть брат Кеван и две младшие сестры - Кира и Холли, пишет Sports.ru.

Холли родилась с церебральным параличом - заболеванием, которое влияет на движение и равновесие. Она родилась на три месяца раньше срока, и ожидалось, что она не сможет ни ходить, ни говорить.

К счастью, длительная реабилитация и постоянный уход позволили этого избежать. После очередного чемпионства Джек выложил фото с Холли.

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