ВИДЕО | Небывалое зрелище! Смотрите, как задорно проходит заячья свадьба

По словам автора видео Кристи Контсон, их дом расположен в особенном месте: „Я фотографировала коз, лосей и барсуков со своего двора. Последний из них посетил наш двор только на прошлой неделе.

Женщина добавляет, что зайцы были сняты на камеру 21 мая в 10 часов утра в волости Кохила, Рабивере. „Я и раньше встречала заячьи пары, но никогда не видела такого праздника и разгулья“, - описывает она.

Свадьбы несколько раз в год

По словам эстонского фотографа-натуралиста Ингмара Муузикуса, ни одно из наших млекопитающих не является таким эмоциональным, страстным и забавным для во время гона, как зайцы. Серый заяц устраивает свадьбу три-четыре раза в год.

„Во время гона обычная осторожность и трусость этих животных сменяется безумием. Окружающих опасностей как будто нет, все внимание сосредоточено на одном – половое влечение в это время преодолевает страх смерти. Во время свадьбы заяц может пробежаться по ногам человека“, - описывает мужчина.

Муузикус добавляет, что во время гона заяц-самец, словно охотничья собака, идет за запахом самки, опустив нос. „Одна зайчиха в нужное время может привлечь большое количество готовых к спариванию самцов. Доминирующий заяц-самец наблюдает за самкой и отгоняет других заинтересовавшихся ею самцов. Отсюда и постоянные погони, драки и боксерские поединки“.

Беременность у зайчих длится примерно 40 дней, а мать выкармливает детенышей в течение месяца, после чего они становятся самостоятельными. Таким способом зайцам удается в течение года вырастить несколько поколений.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.