В конгрессе США призвали ФБР и МОК расследовать дело китайских пловцов

Моленар является главой этого комитета. Письмо, отправленное генеральному прокурору и директору ФБР, также подписали конгрессмены Карлос Хименес и Андре Карсон.

“Этот скандал вызывает серьезные юридические, этические и конкурентные проблемы и может представлять собой более широкую спонсируемую государством стратегию КНР по несправедливой конкуренции на Олимпийских играх, как это делала Россия ранее“, — в частности, сказано в письме.

В отдельном запросе, адресованном МОК, конгрессмены пишут: „То, как МОК отреагирует на этот скандал, напрямую повлияет на летние Олимпийские игры этого года и их обещание честных соревнований, которое объединяет спортсменов со всего мира“.

Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о „бытовом загрязнении“.

В Антидопинговом агентстве США (USADA) после этого призвали правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что „сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда убрать „лису“ от „охраны курятника“, сделав WADA по-настоящему независимым“.

Глава МОК Томас Бах заявил, что полностью доверяет WADA, президент WADA Витольд Банька обвинил USADA в лицемерии и напомнил, что 90% спортсменов в США не находятся под действием Антидопингового кодекса.

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