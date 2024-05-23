Чем обернется признание палестинского государства?
В то время как в Газе продолжаются боевые действия, а на Западном берегу растет волна насилия, перспективы обретения палестинцами собственного государства могут показаться далекими как никогда, пишет BBC.
Решение нескольких европейских стран официально признать существование палестинского государства не изменит реальности, в которой амбиции палестинцев по-прежнему сталкиваются с огромными препятствиями.
Но заявления Ирландии, Испании и Норвегии окажут давление на другие страны Европы, включая Великобританию, Францию и Германию, чтобы они последовали за ними в поддержке палестинского самоопределения, поясняет корреспондент BBC.
„Это невероятно важный шаг, — считает один из высокопоставленных арабских дипломатов. — Он показывает разочарование европейцев тем фактом, что израильские власти отказываются к ним прислушиваться. И это оказывает давление на ЕС, чтобы он последовал их примеру“.
Израильские власти настаивают, что в текущей ситуации официальное признание палестинского государства лишь сыграет на руку ХАМАС, а дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта станет еще менее вероятным.
Большинство стран мира — в общей сложности 139 — официально признают палестинское государство.
10 мая 143 из 193 стран-членов ООН проголосовали на Генеральной ассамблее в поддержку заявки Палестины на полноправное членство в ООН, которое открыто только для государств.
В настоящее время Палестина имеет в ООН расширенный статус наблюдателя, что дает ей место, но не право голоса в ассамблее.
Она также признана различными международными организациями, включая Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.
В Европе палестинское государство признают меньше половины стран. В числе признавших — Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия и Болгария (все — с 1988 г.), а позже к ним присоединились Швеция, Кипр и Мальта.
Однако многие европейские страны — как и Соединенные Штаты — заявляют, что готовы на признание палестинского государства только в рамках долгосрочного политического решения конфликта на Ближнем Востоке.
Такое решение часто называют „два государства для двух наций“: в его рамках и израильтяне, и палестинцы согласились бы иметь собственные отдельные государства с собственными границами и без всяких спорных территорий.
Относительно того, когда следует признать палестинское государство, позиции европейских стран и США расходятся.
Ирландия, Испания и Норвегия говорят, что делают это сейчас, чтобы начать политический процесс. Они утверждают, что устойчивое решение нынешнего кризиса будет найдено только в том случае, если обе стороны смогут нацелиться на некий политический горизонт.
Эти страны также реагируют на внутреннее политическое давление, требующее более активной поддержки палестинцев.
В прошлом позиция многих западных стран заключалась в том, что палестинская государственность должна стать наградой за заключение окончательного мирного соглашения.
Однако, уточняет BBC, министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон и некоторые другие европейские страны в последние месяцы изменили свою позицию, заявив, что признание палестинской государственности может произойти раньше, чтобы помочь ускорить процесс политического урегулирования.
В феврале президент Эммануэль Макрон сказал, что „признание палестинского государства не является для Франции табу“.
А уже в мае Франция поддержала членство Палестины в ООН на голосовании в Генеральной ассамблее.
США в частном порядке обсуждали этот вопрос с европейскими союзниками, но проявляют большую осторожность и хотят получить более четкое представление о том, что эта политика будет означать на практике.
Таким образом, основные закулисные дебаты ведутся по поводу того, когда эти страны-сторонники должны признать палестинское государство.
Когда израильтяне начнут с палестинцами официальные мирные переговоры? Или когда Израиль нормализует дипломатические отношения с Саудовской Аравией? Привязать к какой-то дате?
Другими словами, эти люди хотят, чтобы признание государства Палестина стало для мира важным моментом, удобным и подходящим для достижения дипломатического результата.
„Это сильная карта, которую страны Запада должны разыграть“, — полагает один из западных чиновников. — Мы не хотим упустить этот шанс“.
Проблема в том, что признание палестинского государства — это в значительной степени символический жест, если он не влечет за собой решение сопутствующих жизненно важных вопросов.
Как должны пролегать границы? Где будет располагаться столица? Что должны сделать обе стороны конфликта, чтобы это наконец-то произошло?
Это трудные вопросы, ответы на которые не удается найти десятилетиями.
Пока же можно констатировать, что право палестинского государства на существование официально признали еще несколько европейских стран.
Сторонники этот шаг будут приветствовать, противники — осуждать.
Мрачная ежедневная реальность палестинцев от этого вряд ли изменится.
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