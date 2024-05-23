Чем обернется признание палестинского государства?

Решение нескольких европейских стран официально признать существование палестинского государства не изменит реальности, в которой амбиции палестинцев по-прежнему сталкиваются с огромными препятствиями.

Но заявления Ирландии, Испании и Норвегии окажут давление на другие страны Европы, включая Великобританию, Францию и Германию, чтобы они последовали за ними в поддержке палестинского самоопределения, поясняет корреспондент BBC.

„Это невероятно важный шаг, — считает один из высокопоставленных арабских дипломатов. — Он показывает разочарование европейцев тем фактом, что израильские власти отказываются к ним прислушиваться. И это оказывает давление на ЕС, чтобы он последовал их примеру“.

Израильские власти настаивают, что в текущей ситуации официальное признание палестинского государства лишь сыграет на руку ХАМАС, а дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта станет еще менее вероятным.

Большинство стран мира — в общей сложности 139 — официально признают палестинское государство.

10 мая 143 из 193 стран-членов ООН проголосовали на Генеральной ассамблее в поддержку заявки Палестины на полноправное членство в ООН, которое открыто только для государств.

В настоящее время Палестина имеет в ООН расширенный статус наблюдателя, что дает ей место, но не право голоса в ассамблее.

Она также признана различными международными организациями, включая Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.

В Европе палестинское государство признают меньше половины стран. В числе признавших — Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия и Болгария (все — с 1988 г.), а позже к ним присоединились Швеция, Кипр и Мальта.

Однако многие европейские страны — как и Соединенные Штаты — заявляют, что готовы на признание палестинского государства только в рамках долгосрочного политического решения конфликта на Ближнем Востоке.