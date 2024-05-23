Капитана сборной Финляндии дисквалифицировали на матч 1/4 финала ЧМ

32-летний Гранлунд получил десятиминутное удаление в концовке третьего периода матча группового этапа против сборной Швейцарии (1:3) за удар клюшкой в шею защитнику Андреа Глаузеру, пишет РБК.

Теперь дисциплинарная комиссия IIHF вынесла ему дополнительное наказание.

Таким образом, Гранлунд, капитан сборной Финляндии, пропустит матч 1/4 финала против команды Швеции, который состоится 23 мая.

В семи матчах группового этапа Гранлунд набрал пять очков (0+5). Больше него в составе сборной Финляндии только у Оливера Капанена — шесть (6+0).Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.