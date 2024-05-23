Норвегия запретила въезд российским туристам

Запрет касается как граждан России, успевших получить норвежскую туристическую визу (их фактически перестали выдавать в 2022 году), так и обладателей визы, выданной другой страной Шенгенского соглашения.

В правительстве отметили, что сделают исключения для граждан России, которые едут в гости к родителям, супругам или детям, живущим в Норвегии, а также тем россиянам, которые едут с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель заявила, что Норвегия решила ограничить въезд россиянам в ответ „на незаконную агрессию России против Украины“.

Власти Норвегии добавили, что внимательно следят за ситуацией на пограничном пункте Стурскуг (на границе с Мурманской областью) и „готовы принять меры в случае необходимости“.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ряд европейских стран ужесточил правила выдачи туристических виз россиянам, в некоторых случаях вплоть до отказа от их выдачи. Несколько стран Евросоюза — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия — также запретили россиянам въезд через внешнюю границу с целью туризма.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.