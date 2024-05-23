23.05.2024, 08:41
Эстонская легкоатлетка побила юношеский рекорд, который держался 36 лет
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Виола Хамбидже установила новый рекорд Эстонии в возрастной группе до 20 лет в беге на 400 метров с барьерами.
17-летняя Виола Хамбидже преодолела дистанцию за 58.45 на Motonet GP в Ювяскюля (Финляндия).
Предыдущий рекорд в возрастной группе до 20 лет принадлежал Тии Эескиви (59,20) и продержался почти 36 лет, сообщает Эстонская федерация легкой атлетики.
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