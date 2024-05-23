Другие виды
23.05.2024, 08:41

Эстонская легкоатлетка побила юношеский рекорд, который держался 36 лет

 
Виола Хамбидже (слева), Карл Кристиан Похлак и Хети Вяэт
Виола Хамбидже (слева), Карл Кристиан Похлак и Хети Вяэт
ФОТО: Anna-Liisa Kärson/EOK

Виола Хамбидже установила новый рекорд Эстонии в возрастной группе до 20 лет в беге на 400 метров с барьерами.

17-летняя Виола Хамбидже преодолела дистанцию за 58.45 на Motonet GP в Ювяскюля (Финляндия).

Предыдущий рекорд в возрастной группе до 20 лет принадлежал Тии Эескиви (59,20) и продержался почти 36 лет, сообщает Эстонская федерация легкой атлетики.

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