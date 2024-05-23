ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу „Левадия“ спаслась от поражения в матче с „Калевом“, а „Пайде“ проиграл „Нымме Калью“

„Левадия“ спаслась от поражения на последних минутах матча с „Калевом“

„Калев“ вышел вперед в матче против „Левадии“ на 15-й минуте после гола Атса Пурье. На первых минутах второго тайма давление „Левадии“ принесло свои плоды, и Марку Оливеру Рооснуппу удалось сравнять счет.

За 15 минут до конца матча Марек Кальюмяэ снова вывел гостей вперед, но удержать победу не удалось. На 90-й минуте Жуан Педро реализовал пенальти и спас „Левадию“ от поражения.

„Нымме Калью“ обыграл Пайде и переместился на второе место

Во второй игре вторника „Пайде“ проиграл дома „Нымме Калью“. Промис Давид забил первый гол на 54-й минуте, а Алекс Маттиас Тамм поставил победную точку на предпоследней минуте матча.

12-й тур стартовал в понедельник, когда таллиннская „Флора“ обыграла дома „Курессааре“ со счетом 1:0.

Турнирная таблица:

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