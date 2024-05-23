Итальянская „Аталанта“ прервала сумасшедшую серию немецкого „Байера“ и впервые в истории выиграла Лигу Европы

На 12-й минуте нападающий „Аталанты“ Адемола Лукман открыл счёт в матче, а на 26-й минуте нигериец оформив дубль. На 75-й минуте Адемола Лукман довел счёт до разгромного и поставил победную точку.

Нигериец Адемола Лукман стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА.

Итальянская команда выиграла второй турнир в своей истории. Первым был Кубок Италии в сезоне-1962/63.

„Мы обыграли „Ливерпуль“, когда они были на первом месте в турнирной таблице, „Спортинг“, а теперь „Байер“ из Леверкузена… мы очень гордимся этим“, — приводит слова главного тренера „Аталантны“ Джан Пьеро Гасперини журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Леверкузенский „Байер“ потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, прервав серию из 51 матча без поражений.

„Байер“ в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом Германии. Немецкий клуб стал первым клубом в истории, который ни разу не проиграл в течение всего сезона немецкой Бундеслиги, а также стал третьей командой в XXI веке из топ-лиг Евроры, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата.

25 мая „Байер“ встретится с „Кайзерслаутерном“ в финале Кубка Германии.

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