Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил всеобщие выборы на июль

„Ранее сегодня я говорил с Его Величеством, чтобы попросить о роспуске парламента. Король удовлетворил эту просьбу, и 4 июля состоятся всеобщие выборы“, — сказал он у входа в резиденцию на Даунинг-стрит, стоя под проливным дождем.

В своем коротком выступлении премьер заявил, что гордится тем, чего добилось его правительство в нелегкие времена.

Премьер упомянул, в частности, пандемию коронавируса и войну в Украине, которая не только угрожает глобальной безопасности, но и отразилась на счетах за электричество в Британии.

„Экономическая стабильность — основа любого успеха“, — сказал он, добавив, что британская экономика продолжает расти, а инфляция вернулась к нормальному уровню.

По словам Сунака, впереди неопределенные времена, но у него и его правительства есть четкий план.

Он также подверг критике лейбористов и заявил, что в течение следующих нескольких недель будет бороться за каждый голос.

„Я докажу вам, что правительство консерваторов под моим руководством не поставит под угрозу нашу экономическую стабильность“, — добавил британский премьер.

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что это момент, которого ждала Британия. По его словам, пришло время изменить страну и общество, и эти выборы дадут такую возможность.

Если консерваторы останутся на пять лет, они получат право „продолжать в том же духе“, сказал Стармер, и ничего не изменится.

„Голосование за лейбористов — это голоса за стабильность“, — заявил 61-летний лидер главной оппозиционной партии страны, у которой есть все шансы победить на предстоящих выборах.

„Вместе мы можем остановить хаос, открыть новую страницу и начать восстанавливать Британию и менять нашу страну“, — сказал Кир Стармер.

Благоприятное время

Слухи о том, что Сунак может назначить досрочные выборы, начали активно ходить в среду после того, как министры отменили мероприятия и либо сократили, либо отложили зарубежные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства.