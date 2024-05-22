За рубежом
22.05.2024, 20:20

В Минобороны Великобритании заявили, что Китай начал или готовится начать поставки летального оружия России

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: HakanGider | Shutterstock

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении России летального вооружения, которое может быть использовано в войне против Украины, сообщает „Медуза“ со ссылкой на Reuters и Independent.

„Сегодня я могу объявить, что у нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, применяемых в Украине“, — заявил Шаппс во время конференции по вопросам обороны в Лондоне.

По его словам, новые данные американской и британской разведок подтверждают, что „летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а оттуда — в Украину“. Других подробностей о поставках или данных разведки министр не привел.

Во время своего выступления Шаппс отметил сближение России и Китая, заявив, что объем торговли между странами вырос на 64%, и это, по его мнению, „показывает, что речь идет о намного более тесных отношениях [между Москвой и Пекином]“. Также министр напомнил про недавнюю поездку Владимира Путина в Китай, которую он совершил вскоре после своей инаугурации.

  • По данным западных СМИ, за время войны в Украине Китай стал для России основным поставщиком товаров, необходимых для производства различных вооружений, в том числе ракет. Например, Financial Times писала, что в 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из Китая и использовались в производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале года также из Китая было импортировано 70% станков, которые, предположительно, использовались в производстве баллистических ракет.

  • Об оборонно-промышленном сотрудничестве между Россией и Китаем „Медузе“ рассказала бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, Пекин, обещавший не передать Москве непосредственно оружие, просто посылает все необходимое для его производства.

  • Власти Китая заявляют, что не предоставляют оружие ни одной из сторон российского-украинского конфликта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии