Потенциальная опасность: продаваемое в Эстонии куриное мясо из Литвы и Латвии заражено бактериями, устойчивыми к антибиотикам

Как следует из докторской диссертационной работы Трийн Тедерсоо „Campylobacter spp. in fresh broiler chicken meat and pig caecal samples in Estonia“ („Кампилобактерии в свежем курином мясе и слепой кишке свиней в Эстонии“), потребление зараженного кампилобактериями импортного мясо куриных бройлеров представляет потенциальную опасность для здоровья жителей Эстонии.