ФОТОНОВОСТЬ | Фонтан видишь? А он есть

„Когда включили фонтан, увидели, что пошли большие потери воды, значит вода не возвращается в систему и куда-то утекает, где-то нарушен замкнутый цикл“, - пояснил ситуацию вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам Олег Карпиков.

„Мы вызвали представителя фирмы, чтобы выяснить, в чем причина, где ошибка у них, почему идет такая серьезная потеря воды, пусть он найдет техническое решение, как нам не терять воду из закрытого цикла“, - добавил Карпиков.

Ремонт будет проведен, по словам вице-мэра, за счет гарантийного обслуживания, а не из городского бюджета.

Вот как выглядел фонтан:

Совсем недавно ломался новый фонтан на Стокгольмской площади, открытой 8 мая, но его уже запустили. Нарвитяне шутят, что это карма такая у города - неработающие фонтаны. Когда-то много раз ремонтировали большой фонтан у здания ДК „Ругодив“, но в итоге приняли решение его демонтировать, сейчас на его месте стоит скамейка примирения.

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