ФОТОНОВОСТЬ | Фонтан видишь? А он есть(8)
За работающими мужчинами на фотографии еще 10 дней назад в центре Нарвы, на кольце, можно было увидеть фонтан. Он радовал горожан несколько дней, открыли его только 9 мая. Но оказалось, что происходит утечка воды, и власти города 13 мая перекрыли воду.
„Когда включили фонтан, увидели, что пошли большие потери воды, значит вода не возвращается в систему и куда-то утекает, где-то нарушен замкнутый цикл“, - пояснил ситуацию вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам Олег Карпиков.
„Мы вызвали представителя фирмы, чтобы выяснить, в чем причина, где ошибка у них, почему идет такая серьезная потеря воды, пусть он найдет техническое решение, как нам не терять воду из закрытого цикла“, - добавил Карпиков.
Ремонт будет проведен, по словам вице-мэра, за счет гарантийного обслуживания, а не из городского бюджета.
Вот как выглядел фонтан:
Совсем недавно ломался новый фонтан на Стокгольмской площади, открытой 8 мая, но его уже запустили. Нарвитяне шутят, что это карма такая у города - неработающие фонтаны. Когда-то много раз ремонтировали большой фонтан у здания ДК „Ругодив“, но в итоге приняли решение его демонтировать, сейчас на его месте стоит скамейка примирения.
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