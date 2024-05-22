22.05.2024, 18:31
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ выиграл у команды Тартуского университета в первом матче золотой серии
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 22 мая, в спортивном зале „Калев“ стартовала финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу, в которой „Калев/Крамо“ обыграл команду Тартуского университета (73:67).
В прошлом году „Калев/Крамо“ выиграл золотую серию у тартуской команды за три игры. В первой четверти игра была равной, уже через десять минут хозяева площадке выигрывали с небольшим преимуществом - 19:17.
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