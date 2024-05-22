Баскетбол
22.05.2024, 18:31

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ выиграл у команды Тартуского университета в первом матче золотой серии

 
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Во вторник, 22 мая, в спортивном зале „Калев“ стартовала финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу, в которой „Калев/Крамо“ обыграл команду Тартуского университета (73:67).

В прошлом году „Калев/Крамо“ выиграл золотую серию у тартуской команды за три игры. В первой четверти игра была равной, уже через десять минут хозяева площадке выигрывали с небольшим преимуществом - 19:17.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ отрывался в лучшем случае на шесть очков. Гости смогли сравнять счет, но к перерыву хозяева выигрывали со счетом 36:32.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии