Нужны ли муниципальные квартиры для учителей в Нарве? Или их ремонт – это трата денег(1)
Не каждый учитель готов переехать жить и работать в Нарву из другого региона Эстонии даже с учетом дополнительных выплат. Один из вопросов, который появляется у них, - „где жить?“ Нарва активно ищет новых специалистов с идеальным знанием эстонского языка в сферу образования, но как горуправа готова помочь приезжим учителям решить квартирный вопрос?
Муниципальные квартиры в Нарве в плохом состоянии и плюс бюджет города в этом году, по оценке самих чиновников, критичный, и найти средства на ремонт, сложно. Но, по словам вице-мэра по образованию Мессурме Писаревой, учителям, которые приедут работать в Нарву, город уже сейчас готов предложить две муниципальные однокомнатные квартиры. Еще на ремонт пяти муниципальных квартир выделено 150 000 евро из городского бюджета. Одна из них тоже однокомнатная, а четыре - двухкомнатные.
Планируется, что к сентябрю ремонтные работы будут завершены, если появится спрос на них, в противном случае, по мнению вице-мэра, возможно лучше платить компенсацию приезжим учителям за аренду квартиры, потому что ремонт - это дорого. „Экстренно, если кто-то обратится, а квартир уже нет, мы можем выплатить компенсацию за аренду жилья, это 100 евро в месяц“, - сказала на встрече с журналистами вице-мэр. „Если вариант аренды окажется нам выгоднее, дешевле, чем ремонт квартир, то, конечно, мы лучше будем компенсировать учителям какую-то стоимость аренды“, - пояснила Мессурме.
Вице-мэр уверена, что если учитель обратится к директорам школ с просьбой помочь с жильем, то город найдет вариант, куда его поселить.
„Но пока еще не было ни одного учителя, кто пожелал бы поселиться в муниципальной квартире, только один директор школы сказал, что у него был один кандидат, который спросил, будет ли ему предоставлено жилье“, - сказала Писарева.
Интересно, что Анна Зубова, директор Кесклиннаской школы, рассказала RusDelfi, что сейчас приезжие учителя заинтересованы в том, чтобы получить муниципальную квартиру, и они понимают, что им ее выдают только на время, пока они работают в нарвской школе.
„У меня нет информации, сколько свободных муниципальных квартир в городе, но люди точно интересуются“, - уточнила она.
Анна Зубова добавила, что для учительницы из Харьюмаа, которая работает в ее школе с сентября прошлого года, они нашли муниципальную квартиру. Для этого школа писала ходатайство. „Ей дали посмотреть две квартиры, она выбрала ту, которая ей больше понравилась“, - рассказала Зубова. И для учительницы из Солдинской школы, в которой Зубова также работала директором, недавно нашли муниципальную квартиру.
Ирина Бахрамова, директор Кренгольмской школы сказала, что пока на свободные места подают документы только нарвские учителя, из других городов было только одно заявление, и то оказалось, что женщина просто хотела сменить сферу деятельности и „разведывала“ ситуацию без четкого намерения переехать. Она не была уверена, что хочет работать в школе, но на вопрос, что было бы мотивацией для нее приехать сюда, ответила, что ей важна возможность снять нормальное жилье в Нарве.
Исполняющая обязанности директора Пяхклимяэской школы Ирина Янович рассказала, что до 1 июня в ее школе идет период приема заявлений, и письменно никто из кандидатов не спрашивал о жилье. „Возможно, когда будут уже собеседования, такие вопросы появятся, но пока их нет“, - уточнила Янович.
В июне, по словам вице-мэра, горуправа будет точнее знать, сколько квартир может понадобиться. Пока не все учителя сдали экзамены, у горуправы нет понимания, сколько специалистов нужно привлечь в город, потому что сейчас люди еще работают в школе, и кто-то из них останется, а кого-то уволят из-за несоответствия квалификационным требованиям.
Если квартиры не будут нужны учителям, то, по словам вице-мэра, есть и другие желающие, кому они могут понадобиться, но изначально семь квартир город планировал предоставить учителям.
„Мы сначала рассчитывали на министерство образования и науки, так как оно заявляло, что предоставит компенсацию за жилье и проезд приезжим учителям, но на последнем заседании выяснилось, что министерство убрало эти пункты, и в любом случае изначально эти компенсации были продуманы только для государственных школ. На каждом этапе общения с министерством что-то раскрывается,“ - констатировала Писарева.
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