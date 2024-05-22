Нужны ли муниципальные квартиры для учителей в Нарве? Или их ремонт – это трата денег

Муниципальные квартиры в Нарве в плохом состоянии и плюс бюджет города в этом году, по оценке самих чиновников, критичный, и найти средства на ремонт, сложно. Но, по словам вице-мэра по образованию Мессурме Писаревой, учителям, которые приедут работать в Нарву, город уже сейчас готов предложить две муниципальные однокомнатные квартиры. Еще на ремонт пяти муниципальных квартир выделено 150 000 евро из городского бюджета. Одна из них тоже однокомнатная, а четыре - двухкомнатные.

Планируется, что к сентябрю ремонтные работы будут завершены, если появится спрос на них, в противном случае, по мнению вице-мэра, возможно лучше платить компенсацию приезжим учителям за аренду квартиры, потому что ремонт - это дорого. „Экстренно, если кто-то обратится, а квартир уже нет, мы можем выплатить компенсацию за аренду жилья, это 100 евро в месяц“, - сказала на встрече с журналистами вице-мэр. „Если вариант аренды окажется нам выгоднее, дешевле, чем ремонт квартир, то, конечно, мы лучше будем компенсировать учителям какую-то стоимость аренды“, - пояснила Мессурме.

Вице-мэр уверена, что если учитель обратится к директорам школ с просьбой помочь с жильем, то город найдет вариант, куда его поселить.

„Но пока еще не было ни одного учителя, кто пожелал бы поселиться в муниципальной квартире, только один директор школы сказал, что у него был один кандидат, который спросил, будет ли ему предоставлено жилье“, - сказала Писарева.

Интересно, что Анна Зубова, директор Кесклиннаской школы, рассказала RusDelfi, что сейчас приезжие учителя заинтересованы в том, чтобы получить муниципальную квартиру, и они понимают, что им ее выдают только на время, пока они работают в нарвской школе.

„У меня нет информации, сколько свободных муниципальных квартир в городе, но люди точно интересуются“, - уточнила она.