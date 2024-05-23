Ходорковский: „Если бы Пригожин дошел до Оки, Москва осталась бы голой. А кто захватит Кремль, тот и захватит власть в стране“

„Если бы Пригожин дошел до Оки, то Путин вынужден был бы вывести войска из Москвы, которые там находятся. К слову, он начал оттуда их выводить. И на Оке было бы противостояние. В этот момент Москва осталась бы голой с точки зрения силовых структур. Даже Путин сбежал из Москвы вместе со всем руководством. И если бы в это момент в Москве нам удалось бы поднять хотя бы 20-30 тысяч людей для захвата правительственных зданий, то, я точно знаю по опыту 1991 -1993 годов, кто захватил Кремль, тот и захватил власть в стране. Вне зависимости от того, кто еще где есть. Это была вполне реальная возможность. Это был реальный шанс победить. И если такой шанс будет, если частью этого шанса будет любой кровопийца, я воспользуюсь и призову воспользоваться эти кровопийцей для того, чтобы обоих кровопийц в конечном итоге „уконтропупить“, — сказал Ходорковский в интервью.