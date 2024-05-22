Фехтовальщица объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения

„Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы. Я благодарю своего адвоката, своего психолога, мою команду и моих близких, которые помогли мне встать на ноги и сохранять бодрость духа на протяжении всего этого испытания. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки“, — написала Тибюс.

Таким образом, рапиристка сможет выступать на домашней Олимпиаде, пишет РБК.

В начале февраля стало известно, что допинг-проба Тибюс дала положительный результат на остарин. Спортсменка объясняла попадания этого запрещенного препарата в ее организм сексуальным контактом с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом.

Помимо серебра Олимпиады в Токио в активе Тибюс золото, три серебра и шесть бронз на чемпионатах мира, пять серебряных и восемь бронзовых наград на чемпионатах Европы.

Имбоден является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2016, 2020) в командном турнире рапиристов, карьеру он уже завершил.

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