Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция призывают ЕС отменить безвизовый режим с Грузией, если там примут закон об „иноагентах“
Четыре страны Евросоюза — Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция — призывают власти ЕС ввести санкции в отношении Грузии, если там будет принят закон об „иноагентах“, пишет „Медуза“.
Как пишет The Financial Times, ограничительные меры, на которых настаивают эти страны, включают в себя приостановку безвизового режима между Грузией и ЕС, а также заморозку выделения средств из европейских фондов и точечные санкции.
Ограничительные меры, сообщил источник изданию, планируют обсудить на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в конце мая.
Закон об „иноагентах“, который парламент Грузии принял 14 мая, вызвал протесты внутри страны и критику за рубежом. Недовольные законом, в частности, указывали, что он представляет собой кальку с российского.
Грузинский закон об „иноагентах“ предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.
Президент Грузии наложила вето на закон об „иноагентах“, но у парламента есть возможность его преодолеть.
Грузия в одностороннем порядке отменила визы для краткосрочных поездок граждан стран ЕС в 2006 году. С апреля 2017 года ЕС отменил визы для граждан Грузии.
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