Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция призывают ЕС отменить безвизовый режим с Грузией, если там примут закон об „иноагентах“

Как пишет The Financial Times, ограничительные меры, на которых настаивают эти страны, включают в себя приостановку безвизового режима между Грузией и ЕС, а также заморозку выделения средств из европейских фондов и точечные санкции.

Ограничительные меры, сообщил источник изданию, планируют обсудить на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в конце мая.

Закон об „иноагентах“, который парламент Грузии принял 14 мая, вызвал протесты внутри страны и критику за рубежом. Недовольные законом, в частности, указывали, что он представляет собой кальку с российского.

Грузинский закон об „иноагентах“ предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.

Президент Грузии наложила вето на закон об „иноагентах“, но у парламента есть возможность его преодолеть.

Грузия в одностороннем порядке отменила визы для краткосрочных поездок граждан стран ЕС в 2006 году. С апреля 2017 года ЕС отменил визы для граждан Грузии.

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