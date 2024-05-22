Президент „Калева/Крамо“: мы хотим играть в Евролиге в 2030 году

„Мы были ведущим эстонским клубом на протяжении десятилетий, но мы хотим продолжать развиваться и играть на более высоком уровне. Мы стремимся попасть в Кубок Европы, и если получится, то выйти в Евролигу в 2030 году“, — сказал Линамяэ.

„Это идея и видение того, куда мы хотим двигаться, но общество также должно быть за, а кошелек должен быть к этому готов. Там свои правила, и завтра мы эти деньги не получим. В Эстонии экономика в упадке, и очень сложно просить деньги у компаний, которые в этот момент увольняют людей“, — добавил он.

Сегодня „Калев/Крамо“ начнет охоту за очередным титулом чемпиона Эстонии. В финале они встретятся со своим извечными соперником, командой Тартуского университета.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.