Исследование: орлы вынуждены изменить траектории полетов из-за войны в Украине

Ученые обнаружили, что орлы облетали регионы, затронутые войной.

В ходе исследования эстонские и британские эксперты следили за 19 птицами при помощи GPS-трекеров, когда пернатые возвращались в свои постоянные места гнездования в белорусском Полесье.

Исследователи из Эстонского университета естественных наук, Британского фонда орнитологии и их местные партнеры изначально прикрепили к птицам трекеры, чтобы просто отследить ключевые области, через которые те летят. Однако миграция орлов в марте 2022 года совпала с нападением России на территорию Украины, в итоге исследователи получили совсем другую, более любопытную информацию.

Данные GPS-трекеров показали, что большие подорлики не только совершали большие облеты территорий, где шли военные действия, но и сокращали количество остановок для отдыха и перекуса или вообще летели без остановок.

В результате, по словам команды ученых, потребовалось больше времени, чтобы добраться до мест размножения, и, вероятно, они потратили больше энергии, чтобы долететь.

„Это похоже на то, как если бы вы пробежали марафон, но у вас не было перерывов попить воды. А на финише кто-то попросил бы вас пробежать дополнительные семь или восемь миль“, — рассказал Чарли Рассел из Университета Восточной Англии, соавтор исследования.

Отмечается, что самки возвращались в Беларусь из мест зимовки в Греции, а самцы — из Восточной Африки. Исследователи сравнили эти пути с 65 другими маршрутами, зарегистрированными у 20 таких птиц в 2018–2021 годах. Результаты показали, что после начала войны в Украине орлы пролетели в среднем дополнительно 53 мили (85 километров). По словам исследователей, каждая особь вынуждена была добавить к своему привычному маршруту дополнительные 155 миль (около 250 километров).

После вторжения России в Украину путешествие больших подорликов заняло в среднем на 55 часов больше, чем в предыдущие годы, при этом скорость полета самцов была ниже, чем до начала военного конфликта.