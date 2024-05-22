Ирландия, Норвегия и Испания готовы признать палестинское государство

„Решение о двух государствах — единственный жизнеспособный путь к миру как для Израиля, так и для Палестины, — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. — В этот критический момент мы признаем Палестину в поддержку работы над всеобъемлющим планом по установлению мира в регионе“.

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Сторе, продолжающаяся война в Газе сделала „предельно ясным“, что достижение мира и стабильности должно быть основано на решении палестинского вопроса.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает палестинское государство.

Саймон Харрис напомнил о голосовании, состоявшемся на Генеральной Ассамблее ООН в начале мая, где 143 страны проголосовали за резолюцию, предоставляющую Палестине расширенный статус в организации.

„Палестинцы в Газе испытывают самые ужасные страдания, лишения и голод, — отметил Харрис. — Гуманитарная катастрофа, невообразимая для большинства и неприемлемая для всех, разворачивается в режиме реального времени“.

В Мадриде премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его страна признает государство Палестина 28 мая.

„Мы собираемся признать Палестину по многим причинам, которые можно выразить тремя словами: мир, справедливость и последовательность, — сказал он. — Мы должны убедиться, что решение о двух государствах соблюдается, и должны быть взаимные гарантии безопасности. Важно, чтобы обе стороны вели переговоры о мире, и именно по этой причине мы признаем Палестину“.

Реакция Израиля

Израиль заявил, что отзывает своих посланников в Ирландии и Норвегии „для срочных консультаций“.

„Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность“, — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац.