Ирландия, Норвегия и Испания готовы признать палестинское государство(2)
Ирландия, Норвегия и Испания объявили о планах признать палестинское государство. Официально решение вступит в силу через несколько дней - 28 мая. Израиль отреагировал резко против, пишет Русская служба Би-би-си.
„Решение о двух государствах — единственный жизнеспособный путь к миру как для Израиля, так и для Палестины, — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. — В этот критический момент мы признаем Палестину в поддержку работы над всеобъемлющим планом по установлению мира в регионе“.
По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Сторе, продолжающаяся война в Газе сделала „предельно ясным“, что достижение мира и стабильности должно быть основано на решении палестинского вопроса.
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает палестинское государство.
Саймон Харрис напомнил о голосовании, состоявшемся на Генеральной Ассамблее ООН в начале мая, где 143 страны проголосовали за резолюцию, предоставляющую Палестине расширенный статус в организации.
„Палестинцы в Газе испытывают самые ужасные страдания, лишения и голод, — отметил Харрис. — Гуманитарная катастрофа, невообразимая для большинства и неприемлемая для всех, разворачивается в режиме реального времени“.
В Мадриде премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его страна признает государство Палестина 28 мая.
„Мы собираемся признать Палестину по многим причинам, которые можно выразить тремя словами: мир, справедливость и последовательность, — сказал он. — Мы должны убедиться, что решение о двух государствах соблюдается, и должны быть взаимные гарантии безопасности. Важно, чтобы обе стороны вели переговоры о мире, и именно по этой причине мы признаем Палестину“.
Реакция Израиля
Израиль заявил, что отзывает своих посланников в Ирландии и Норвегии „для срочных консультаций“.
„Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность“, — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац.
„Израиль не будет молча смотреть на это — будут и другие серьезные последствия, — отметил Кац. — Если Испания реализует свое намерение признать палестинское государство, против нее будет предпринят аналогичный шаг“.
„Сегодняшнее решение посылает сигнал палестинцам и всему миру: терроризм оправдывает себя, — продолжил Кац. — После того как террористическая организация ХАМАС совершила крупнейшее массовое убийство евреев со времен Холокоста, после совершения чудовищных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав палестинское государство“.
Кац заявил, что признание палестинского государства подрывает усилия по возвращению 128 заложников, по-прежнему находящихся в руках боевиков, поощряет Иран и ХАМАС, подрывает шансы на мир и ставит под сомнение право Израиля на самооборону.
Сколько стран признали палестинское государство?
В начале мая 143 из 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за вступление Палестины в ООН.
По состоянию на сегодняшнее утро только девять европейских стран поддержали палестинскую государственность, и большинство из них приняли это решение в 1988 году, когда входили в состав советского блока.
Великобритания и США официально не признают палестинское государство.
В апреле Совет Безопасности обсуждал возможность палестинского членства, но США — на правах одного из пяти постоянных членов совета — наложили на решение вето. Вашингтон заявил, что считает эту меру преждевременной, поскольку она „не приведет к обретению государственности палестинского народа“.
В начале этого года министр иностранных дел лорд Кэмерон заявил, что правительство вместе со своими союзниками может „рассмотреть вопрос о признании палестинского государства, в том числе в Организации Объединенных Наций“.
Израиль не признает палестинскую государственность, а нынешнее израильское правительство выступает против создания палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Оно утверждает, что такое государство будет угрожать существованию Израиля.
Решение Норвегии, Ирландии и Испании не изменит ситуации на земле, отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл.
Большая часть мира уже признает Палестину как государство. Норвегия, Ирландия и Испания надеются не только выразить символическую поддержку палестинцам, но и придать импульс политическому процессу, который, как они надеются, может помочь прекратить борьбу.
Многие арабские страны заявляют, что они будут помогать восстанавливать послевоенную Газу только в том случае, если Запад признает государство Палестина в рамках этого политического процесса.
Но большинство других европейских стран по-прежнему считают, что признание должно произойти только в рамках долгосрочного решения конфликта на основе сосуществования двух государств.
Таким образом, Норвегия, Ирландия и Испания разыгрывают дипломатическую карту, которую, как они надеются, подхватят другие страны.