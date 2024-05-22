ВИДЕО | Капитану сборной Финляндии по хоккею грозит дисквалификация

На чемпионатах мира с 2019 по 2022 год (в 2020 году большие соревнования отменили) Финляндия трижды выходила в финал чемпионата мира и дважды завоёвывала золотые медали. В прошлом году их путь завершился в четвертьфинале, а в этом году они попали туда с огромным трудом.

Финляндия одержала на групповой стадии три победы и потерпела четыре поражения, но вышла в четвертьфинал с четвертого места. Вчера вечером они проиграли Швейцарии со счетом 1:3, а капитан Микаэль Гранлунд был наказан за грубое нарушения правил в конце матча. На предпоследней минуте матча финн стукнул клюшкой в горло швейцарца Андреа Глаузера. На этом игра для игрока клуба НХЛ „Сан-Хосе Шаркс“ завершилась.

Теперь северные соседи опасаются, что капитан будет дисквалифицирован на одну игру, что не позволит ему сыграть в четвертьфинале против Швеции в четверг. Учитывая, что Швеция единственная сборная, которая одержала на групповой стадии все 7 побед в основное время, а Финляндия испытывала большие трудности с выходом в четвертьфинал, то для них это была бы серьезная потеря.

„Если тебя можно наказать, значит, ты вел себя неправильно. Разве это не логично?“ сказал главный тренер Юкка Ялонен в интервью Ilta-Sanomat. „Мое разочарование здесь ни на что не повлияет. Это уже произошло, поэтому теперь мы посмотрим, что будет дальше“.

На вопрос, ожидает ли он наказания, Ялонен ответил: „Я ничего не ожидаю“.

„Я был бы удивлен, если бы его не наказали“, — проанализировал бывший шведский хоккеист Якоб Йозефсон в интервью Viaplay, сообщает Iltalehti.

„Это обязательно приведет к дисквалификации. Совершенно ненужный фол“, — добавила еще одна звезда шведского хоккея Петер Форсберг.

По данным Iltalehti, решение дисциплинарной комиссии ЧМ по Гранлунду ожидается в среду. Четвертьфинал между Швецией и Финляндией состоится в четверг в Остраве в 21:20.

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