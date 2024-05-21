Эстонские гребцы квалифицировались на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже

В напряженном финале Эстония заняла второе место, опередив на 0,13 секунды занявшую третье место сборную США. Эстонская четверка преодолела дистанцию за 5 минут и 50,89 секунды. Регату выиграла Норвегия (5.50,89), обогнавшая остальных уже в начале гонки. Две лучшие сборные гарантировали себе участие на Олимпийских играх в Париже.

Четвертое место заняла Франция (5.55,74), а пятое - Украина (6.00,48), на шестом - Австралия (6.03,11).

Тыну Эндрексон и Аллар Рая отправятся на Олимпиаду в шестой и пятый раз соответственно. Нарвитянин Михаил Куштейн дебютирует на Олимпийских играх. Йоханн Поолак был на Олимпиаде-2020 в Токио запасным.

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