Бывший командующий 58-й армией Иван Попов арестован по делу о мошенничестве. Он критиковал Минобороны РФ — и год назад был отстранен от должности

По словам источника ТАСС, ходатайство следствия об аресте Попова рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде. Других подробностей собеседник агентства не привел, пишет „Медуза“.

Телеграм-канал „Два майора“ утверждает, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Делом занимается департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, изначально расследование велось в отношении заместителя Попова.

По делу проходят еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа, сообщает телеграм-канал Mash. Утверждается, что сумма ущерба, причиненного обвиняемыми — более 100 миллионов рублей.

По версии следствия, которую приводят каналы, Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, предназначавшихся для строительства укреплений на Запорожском направлении, где генерал-майор во время службы руководил обороной.

В июле 2023 года командующий 58-й армией Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о проблемах армии российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ. Обращение Попова, которое, вероятно, изначально предназначалось лишь для сослуживцев, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом также командовавший 58-й армией. Политики и пропагандисты возмутились публикацией заявления Попова, в частности, сенатор Андрей Турчак заявил, что из обращения генерала сделали „политическое шоу“.

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