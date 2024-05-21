МНЕНИЕ | Политолог: „ Кремль и Киев переходят в следующую фазу войны, до конца далеко“

Война переходит в следующую фазу. Новости этого месяца: Германия уже выделила 8 млрд. военной помощи Украине, и сейчас у Бундестага запрашивают еще 3,8 млрд. Британия заложила 5 млрд ежегодно, пока это будет требоваться. Франция - 3 млрд. Украина подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности уже с 9 странами.

Три новых темы вскользь звучат уже публично, а в кулуарах обсуждаются активно. Первая: отправка контингентов нескольких европейских стран в Украину в формате „миссии“, без участия в боевых действиях. После заявления Макрона особенно активно. Вторая: можно ли принять решение о том, чтобы закрыть небо над половиной Украины с территории Польши. Что означало бы участие ПВО НАТО в войне. Третья: как далеко и по каким целям на территории РФ могут наносить удары украинские дроны и ракеты, поскольку Киев интенсивно расширяет дроновую войну, в частности, бьет по НПЗ на всей территории центральной России.

Кремль со своей стороны тоже переходит в новую фазу: Путин демонстрирует, что экономика, власть и общество полностью адаптированы к долгой войне, в которой - с точки зрения Кремля - поражение России невозможно. Путин собрал новый пазл из своего окружения в качестве неинституционального „совета обороны“, который включает линейку: Чемезов - Мантуров - Белоусов - Патрушев - Дюмин - Шойгу. Гражданская часть администрации (включая АП, Правительство, Центробанк и все остальные структуры) вся состоит из людей полностью адаптированых к войне и особой ситуации.

Если учесть инерцию развертывания военных производств и подготовки кадров, то можно сказать, что нынешняя конструкция войны уже сейчас планируется всеми сторонами как минимум на два ближайших года, до первой половины 2026.