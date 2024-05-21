МНЕНИЕ | Политолог: „ Кремль и Киев переходят в следующую фазу войны, до конца далеко“
Если учесть инерцию развертывания военных производств и подготовки кадров, то можно сказать, что нынешняя конструкция войны уже сейчас планируется всеми сторонами как минимум на два ближайших года, до первой половины 2026, считает политолог Александр Морозов.
Война переходит в следующую фазу. Новости этого месяца: Германия уже выделила 8 млрд. военной помощи Украине, и сейчас у Бундестага запрашивают еще 3,8 млрд. Британия заложила 5 млрд ежегодно, пока это будет требоваться. Франция - 3 млрд. Украина подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности уже с 9 странами.
Три новых темы вскользь звучат уже публично, а в кулуарах обсуждаются активно. Первая: отправка контингентов нескольких европейских стран в Украину в формате „миссии“, без участия в боевых действиях. После заявления Макрона особенно активно. Вторая: можно ли принять решение о том, чтобы закрыть небо над половиной Украины с территории Польши. Что означало бы участие ПВО НАТО в войне. Третья: как далеко и по каким целям на территории РФ могут наносить удары украинские дроны и ракеты, поскольку Киев интенсивно расширяет дроновую войну, в частности, бьет по НПЗ на всей территории центральной России.
Кремль со своей стороны тоже переходит в новую фазу: Путин демонстрирует, что экономика, власть и общество полностью адаптированы к долгой войне, в которой - с точки зрения Кремля - поражение России невозможно. Путин собрал новый пазл из своего окружения в качестве неинституционального „совета обороны“, который включает линейку: Чемезов - Мантуров - Белоусов - Патрушев - Дюмин - Шойгу. Гражданская часть администрации (включая АП, Правительство, Центробанк и все остальные структуры) вся состоит из людей полностью адаптированых к войне и особой ситуации.
Если учесть инерцию развертывания военных производств и подготовки кадров, то можно сказать, что нынешняя конструкция войны уже сейчас планируется всеми сторонами как минимум на два ближайших года, до первой половины 2026.
В настоящий момент есть две концепции окончания войны: одна украинская („формула мира“, возврат России к границам 1991 года), вторая российская („финляндизация“ Украины на основании стамбульских предложений Москвы, т.е. де-факто капитуляция Украины). Ни то, ни другое в горизонте ближайших лет войны вряд ли можно себе представить. Может ли Украина отказаться от концепции „формулы мира“ и закончить войну, отказавшись от территорий? Теоретически может. Но это предполагает не просто дальнейшие „гарантии“, а обязательное условие: следующим утром после голосования в Верховной Раде о таком решении, Украина должна быть принята в НАТО или в соответствии с двусторонними соглашения на ее территории должен быть дислоцирован большой международный контингент, вместе с ПВО, авиацией. Только это гарантировало бы отказ Москвы от дальнейших попыток добиться уничтожения Украины как государства. Но эту конструкцию сложно себе представить на практике. Во всяком случае пока.
Может ли Россия прекратить войну? Теоретически может. Но в одном случае: смещения Путина, укрепления у власти какой-то хунты, которая выдвинет более реалистическую концепцию окончания войны, чем „полная победа над агрессивным Западом и заключение договора о европейской безопасности на наших условиях“. Но это тоже сейчас невозможно себе представить. Мы видим прямо обратный процесс: консолидация оставшихся элит вокруг адаптации к войне.
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