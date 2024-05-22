ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Латвия проиграла США и не вышла в плей-офф. Определились все четвертьфинальные пары

На ЧМ-2024 по хоккею в Чехии завершился групповой этап.

Франция – Германия 3:6

Австрия – Великобритания 2:4

Латвия – США 3:6

Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачук, Зак Веренски, Мэтт Болди, Джоэль Фараби и Коул Кофилд, оформивший дубль. В составе сборной Латвии голы забивали Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс и Роберт Мамчицс.

Для того, что выйти в плей-офф, латвийцам была необходима победа в основное время в этой игре, чтобы сравняться по очкам с командой Словакии, у которой Латвия выиграла очный матч.

На чемпионате мира в 2023 году латвийская команда выиграла бронзовые медали.

Канада – Чехия 4:3 ОТ

Швеция – Словакия 6:1

Финляндия – Швейцария 1:3

По его итогам определились все четвертьфинальные пары:

Канада – Словакия

Швейцария – Германия

США – Чехия

Швеция – Финляндия

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая.

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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