ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Латвия проиграла США и не вышла в плей-офф. Определились все четвертьфинальные пары
В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею.
На ЧМ-2024 по хоккею в Чехии завершился групповой этап.
Франция – Германия 3:6
Австрия – Великобритания 2:4
Латвия – США 3:6
Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачук, Зак Веренски, Мэтт Болди, Джоэль Фараби и Коул Кофилд, оформивший дубль. В составе сборной Латвии голы забивали Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс и Роберт Мамчицс.
Для того, что выйти в плей-офф, латвийцам была необходима победа в основное время в этой игре, чтобы сравняться по очкам с командой Словакии, у которой Латвия выиграла очный матч.
На чемпионате мира в 2023 году латвийская команда выиграла бронзовые медали.
Канада – Чехия 4:3 ОТ
Швеция – Словакия 6:1
Финляндия – Швейцария 1:3
По его итогам определились все четвертьфинальные пары:
Канада – Словакия
Швейцария – Германия
США – Чехия
Швеция – Финляндия
Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая.
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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