Летевший из Лондона в Сингапур самолет попал в зону сильной турбулентности. Один человек погиб
Один человек погиб и еще несколько получили ранения на самолете компании Singapore Airlines, летевшем рейсом из Лондона в Сингапур и попавшем в сильную турбулентность, пишет Русская служба Би-би-си.
Лайнер Boeing 777-300ER был перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени (08:00 GMT).
На борту рейса SQ 321 находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в заявлении авиакомпании.
Компания выразила „глубочайшие соболезнования семье погибшего“.
В сообщении также говорится, что компания сотрудничает с властями Таиланда в оказании медицинской помощи пассажирам и направляет в Бангкок команду для оказания любой необходимой дополнительной помощи.
Власти Таиланда направили в аэропорт Суварнабхуми машины скорой помощи и бригады спасателей.
Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.
„Я глубоко опечален, узнав об инциденте на борту рейса SQ321 авиакомпании Singapore Airlines из лондонского Хитроу в Сингапур“, — написал он в фейсбуке.
Пока неясно, отмечает BBC, что именно произошло на борту лайнера.
Турбулентность в полете — дело обычное, и, как правило, не вызывает беспокойства. Однако серьезные инциденты, да еще закончившиеся смертью человека, случаются крайне редко.
Иногда области турбулентности можно предсказать, а пилоты лайнеров, попавших в турбулентную зону, предупреждают своих коллег на других самолетах о том, где она находится.
Однако иногда турбулентность возникает внезапно и экипаж может оказаться к ней не готов.